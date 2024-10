Andrea Orlando candidato alle elezioni Regionali in Liguria: chi è l'ex ministro Pd cresciuto nel Pci

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Andrea Orlando e Marco Bucci sono i favoriti nelle elezioni Regionali in programma il 27 e 28 ottobre in Liguria. Almeno secondo i sondaggi, i due vengono dati in vantaggio rispetto agli altri candidati. Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, è sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Avs, Patto Civico Riformista e dalle liste civiche Orlando Presidente e Liguri a Testa Alta.

La convergenza del centrosinistra su Orlando

La candidatura di Andrea Orlando alle elezioni Regionali della Liguria è stata annunciata il primo settembre 2024.

“Il confronto ha portato all’individuazione di Andrea Orlando come figura in grado di raccogliere la più ampia fiducia affinché, nella veste di candidato alla presidenza della Regione Liguria, possa garantire la costruzione di un’alternativa”, come si legge nella presentazione del candidato del centrosinistra in vista delle elezioni indette dopo la caduta della giunta di centrodestra guidata da Toti. Ma chi è il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle?

Fonte foto: ANSA

Andrea Orlando insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein

Elezioni Regionali, chi è Andrea Orlando

Andrea Orlando è nato alla Spezia nel 1969 da genitori di origine campana. Ha cominciato a fare politica nelle file del Partito Comunista Italiano e nel 1990 è entrato per la prima volta in Consiglio comunale della città ligure.

Successivamente è entrato nel Pds e nel 2006 è stato eletto alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Liguria tra le liste dell’Ulivo. Nel 2007 ha aderito al Partito Democratico, nelle cui fila è stato eletto alla Camera. Nel corso della sua carriera, Andrea Orlando è stato tre volte ministro.

La prima tra il 2013 e il 2014 come ministro dell’Ambiente (governo Letta), la seconda fino al 2016 alla Giustizia (governi Renzi e Gentiloni), infine tra il 2021 e il 2022 come ministro del Lavoro con il governo Draghi. Nel 2022 è stato rieletto alla Camera con il Partito Democratico ed è uno dei principali sostenitori della coalizione Pd-Terzo Polo-Movimento 5 Stelle. Lo scorso settembre è stato scelto dal centrosinistra per la candidatura a presidente nelle prossime elezioni Regionali.

Elezioni in Liguria, il programma di Andrea Orlando

Il programma presentato da Andrea Orlando per le prossime elezioni Regionali in Liguria prevede un piano di contrasto del dissesto idrogeologico tramite la costituzione di un’agenzia dedicata.

Sulla sanità, Orlando punta sull’integrazione degli organici ospedalieri, sul miglioramento delle condizioni di lavoro, investimenti nell’edilizia sanitaria, un piano regionale per le liste d’attesa e la piena attuazione della figura dello psicologo territoriale.

Per l’industria il candidato del centrodestra punta sul decollo definitivo del Parco Tecnologico degli Erzelli, sulla promozione della crescita delle PMI innovative e su un maggior coordinamento tra i vari finanziamenti per le imprese. Orlando ha intenzione di approvare una legge per il salario minimo di 9 euro lordi all’ora e di favorire le assunzioni di under 35 e donne. In agricoltura il programma si basa, tra le altre cose, sulla velocizzazione delle pratiche regionali e sul potenziamento degli ispettorati agrari.