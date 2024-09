Mara Venier e l'emorragia all'occhio, l'annuncio dopo i problemi di salute: "Sarà la mia ultima Domenica In"

Per Mara Venier è stato un anno difficile a causa dell’emorragia all’occhio che ha richiesto diversi interventi. La conduttrice ha parlato dei suoi progetti futuri, fra i quali c’è l’intenzione di guidare per l’ultima volta Domenica In. Sono sei anni che Mara Venier annuncia di voler lasciare ma stavolta, dice, ne è assolutamente sicura.

I problemi all’occhio

Mara Venier si è confessata nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Per lei “è stata un’estate complicata, diciamo pure da incubo”.

L’incubo è iniziato a luglio: “Avevo cominciato da poco a girare il film di Ferzan (Ozpetek), avevo dei fastidi all’occhio, vedevo male ma pensavo fosse colpa degli occhiali sempre sporchi. Non ci ho fatto caso, non gli ho dato peso, è stato un errore mio, se avessi capito subito che qualcosa non andava avrei guadagnato tempo”.

Fonte foto: ANSA

La diagnosi: emorragia alla retina dell’occhio destro. “Un lunedì sera guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore“, ricorda Mara Venier. “Ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria”.

Dopo tre operazioni la vista non è ancora stata recuperata del tutto: “Ora vedo qualcosa, ma ancora molto sfuocato”. Nel prossimo futuro di Venier ci sono altre due operazioni.

Era stata la stessa conduttrice a dare notizia ai fan dei suoi problemi all’occhio, tramite un post su Instagram: “Mai tranquilla”.

Mara Venier a Domenica In per l’ultimo anno

In questo momento difficile il lavoro, dice, la aiuta a distarsi. Ma la prossima sarà la sua ultima conduzione di Domenica In: “Anche quest’anno avevo deciso di non farla più, ma non so dire di no. Questa però sarà davvero l’ultima, anche se lo dico da sei anni. Giuro: questa è l’ultima, è una promessa che faccio prima di tutto a me stessa”.

Che Domenica in sarà

Mara Venier vorrebbe aggiungere qualche altro ingrediente alla formula delle interviste tornando “al contenitore con diversi argomenti“, magari introducendo “un gioco” e facendo un “talk sull’attualità”.

“Ho voglia di sparigliare, rischiare, non penso agli ascolti, quello che dovevo fare l’ho fatto, non devo dimostrare più niente alla mia età: sono ancora qua, quest’anno pure un po’ cecata: me voglio diverti’“, annuncia.