Mara Venier sugli interventi agli occhi causati da emorragia: "Ne ho già fatti due, me ne aspettano altri tre"

È stata un’estate difficile per Mara Venier, che ha dovuto rinunciare alle vacanze per problemi di salute agli occhi. Ha subito due interventi alla retina nel giro di poche settimane, per una emorragia improvvisa. Ma non è finita qui: altre operazioni in ospedale la attendono nei prossimi giorni.

Mara Venier, due interventi agli occhi per una emorragia

“Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa“. Così a Dagospia Mara Venier spiega i problemi di salute che l’hanno colpita.

“E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere”, ha raccontato la conduttrice di Domenica In.

Fonte foto: IPA

Sono stati giorni complicati, spiega ancora Mara Venier: “È stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli”.

I due interventi alla retina

Nelle scorse settimane Mara Venier aveva postato su Instagram due foto rivelando ai fan di essere stata operata, ma senza chiarire quale fosse il suo problema.

La prima a luglio, uno scatto che la ritraeva sul letto d’ospedale con un occhio coperto da una protezione oculare trasparente.

La seconda due settimane fa accanto al suo oculista: nel post ringraziava il medico e raccontava di essersi sottoposta a una seconda operazione.

Senza dettagli, i fan sui social si era lanciati a formulare numerose ipotesi sui problemi di salute di Mara Venier. Ora la conduttrice ha fatto chiarezza, spiegando cosa le è successo.

“Me ne aspettano altri tre”

Mara Venier ha spiegato a Dagospia di trovarsi in questi giorni a Viareggio assieme al marito Nicola Carraro, per concedersi un po’ di relax prima di rientrare a Roma.

Dove dovrà sottoporsi ad altri interventi all’occhio, altri tre, “sperando di riacquistare un po’ la vista”, come ha raccontato la conduttrice.

A settembre Mara Venier tornerà in tv al timone di Domenica In, ma nei prossimi mesi la vedremo anche al cinema, nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, Diamanti.