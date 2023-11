Mano tesa di Schlein a Meloni per l'educazione all'affettività a scuola. Valditara: "Siamo già al lavoro"

Giulia Cecchettin è morta. Dopo giorni di apprensione e ricerche, nella mattinata di sabato 18 novembre è arrivata la doccia fredda con la notizia del ritrovamento del suo cadavere in un canalone vicino al lago di Barcis in Friuli-Venezia Giulia. La notizia dell’ennesimo femminicidio ha immediatamente avuto importanti risvolti politici.

Parole di cordoglio sono state espresse da diversi esponenti politici, fra i quali anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha parlato di un “dramma inconcepibile”. La premier si stringe “al dolore dei suoi familiari e di tutti i suoi cari”.

Anche la segretaria del Pd Elly Schlein si stringe “al dolore inimmaginabile della famiglia” Cecchettin.

Fonte foto: ANSA

Ci stringiamo al dolore inimmaginabile della famiglia e degli affetti di Giulia Cecchettin. Un tragico ed efferato femminicidio, una vita strappata con violenza dal suo assassino, che speriamo sia trovato al più presto per risponderne davanti alla giustizia. Ma perché sia fatta davvero giustizia, per Giulia Cecchettin e per tutte le altre donne uccise dalla violenza maschile, questo non basta. E non bastano il dolore e l’indignazione. Non possiamo continuare ad assistere giorno dopo giorno a questa strage. Ora basta. La cultura tossica del patriarcato e della sopraffazione ha attecchito anche nei più giovani.

Se non ci occuperemo di educazione al rispetto e all’affettività sin dalle scuole non fermeremo mai questa mattanza. E non basterà mai aumentare solo leggi e punizioni che intervengono dopo le violenze già compiute: serve l’educazione, serve la consapevolezza. Se non si agisce già a partire dalle scuole e nella cultura per sradicare l’idea violenta e criminale del controllo e del possesso sul corpo e sulla vita delle donne, sarà sempre troppo tardi. È in gioco uno dei fondamenti della convivenza sociale. E serve un’azione che veda l’impegno concreto di tutte e tutti.