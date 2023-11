Battuta di Fiorello a Schlein dopo l'invito di Meloni ad Atreju declinato dalla leader Pd: cos'ha detto in Rai

Fiorello ironizza, Elly Schlein risponde, lo showman controreplica. Nelle scorse ore è andato in scena un botta e risposta a distanza tra la segretaria del Pd e il conduttore di Viva Ra2! che, in modo irriverente, aveva spiegato perché la leader dei dem aveva rifiutato l’invito di Giorgia Meloni ad un confronto alla kermesse Atreju.

Dunque Schlein ha ribattuto a ‘Fiore’, che a sua volta, ha risposto citando Antonio Gramsci.

La battuta di Fiorello

Nella puntata di giovedì 16 novembre di VivaRai2!, Fiorello ha spiegato a suo modo l’invito rifiutato dalla Schlein a partecipare alla manifestazione Atreju, kermesse di Fratelli d’Italia. “Non avrei niente di nero da mettermi”, ha chiosato, fingendo di essere la segretaria del Pd.

Fonte foto: ANSA

“A quanto pare Giorgia Meloni ha invitato Elly Schlein ad Atreju – ha detto il comico -. Convinta che fosse una località, Schlein ha cercato Atreju su Google Maps ed è finita in un paese del Signore degli Anelli”.

“Alla fine – ha concluso lo showman tra le risate in studio – ha ringraziato per l’invito, ma non ha accettato. ‘Non ho nulla di nero da mettermi’ pare sia stata la sua risposta”.

La risposta della leader del Pd

Elly Schlein, nelle scorse ore, si è ritrovata a risponde alla domanda relativa al motivo della sua scelta di non avere un confronto con la premier. “Non avrei niente di nero da mettermi”, ha scandito, riprendendo la battuta di Fiorello.

Lo showman siciliano ha contro replicato alla numero uno del Pd, sempre a Viva Rai2!, lungo la puntata del 17 novembre.

“Una volta i comunisti citavano Gramsci, oggi citano me… Intestatemi pure una piazza, però mentre sono in vita. Mi accontento anche di un passo carrabile, ci potete scrivere ‘Qui Fiorello non può parcheggiare”, ha ironizzato Fiorello.

“La Meloni, quando ha saputo che la Schlein non sarebbe venuta, ha subito detto ‘Ora il Prosecco chi lo porta?’. Era molto dispiaciuta anche lei”, ha concluso il comico.