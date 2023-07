Lunedì 2 luglio 2023 è stato il giorno più caldo al mondo dal 1800: a quanto è arrivata la temperatura media

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La giornata di lunedì 3 luglio ha segnato un traguardo senza precedenti per il clima globale. Secondo quanto riferito dalla Bbc, la temperatura media mondiale ha superato i 17 gradi Celsius, raggiungendo il livello più alto mai registrato dalla fine dell’Ottocento. Gli scienziati hanno attribuito questo calore estremo a una combinazione di fattori: il rapido aumento delle temperature sia sulla terraferma che nei mari ha sollevato preoccupazioni tra i ricercatori.

Il caldo record

La temperatura media mondiale ha raggiunto un nuovo massimo lunedì 3 luglio, superando per la prima volta i 17 gradi Celsius. Questo risultato senza precedenti è stato confermato da importanti fonti scientifiche, come riportato dalla Bbc.

Gli scienziati hanno sottolineato che si tratta del valore più elevato registrato dall’inizio delle rilevazioni, che risalgono alla fine dell’Ottocento.

Il caldo record non riguarda soltanto le grandi città, ma anche luoghi generalmente più freddi, come il Mare del Nord

I motivi

Ma quali sono le cause di questo caldo eccezionale? Secondo gli esperti, diverse variabili hanno contribuito a questo fenomeno senza precedenti.

Tra queste, il ritorno di El Niño ha svolto un ruolo significativo. Si tratta di un evento climatico ciclico che coinvolge l’Oceano Pacifico e influenza le temperature globali. I

noltre, l’aumento delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera ha contribuito ad amplificare l’effetto serra, causando un riscaldamento progressivo.

Temperature altissime ovunque

I ricercatori hanno osservato con crescente preoccupazione l’accelerazione del cambiamento climatico nel corso di quest’anno. Il caldo primaverile record in Spagna e in molte nazioni asiatiche ha costituito un chiaro segnale di avvertimento.

Inoltre, ondate di caldo si sono verificate in aree in cui tali fenomeni non sono soliti, come nel Mare del Nord. Questa settimana, la Cina ha continuato a sperimentare temperature elevate, con punte superiori ai 35°C in alcune regioni.

Anche gli Stati Uniti meridionali sono stati travolti da un caldo soffocante, con temperature che hanno raggiunto livelli insostenibili.

Il record precedente

La giornata di lunedì 3 luglio ha rappresentato un punto di svolta, superando il precedente record di 16,92°C registrato nell’agosto 2016.

È importante sottolineare che le rilevazioni ufficialidelle temperature sono iniziate nel 1979, quindi il fatto che si sia raggiunto un nuovo massimo storico suscita ancora maggiori preoccupazioni.

Le conseguenze del caldo

L’impatto di questa escalation di temperature sulla Terra è evidente. Le conseguenze sono molteplici e riguardano diversi settori, come l’agricoltura, l’ecosistema marino e la salute umana.

Le colture agricole sono soggette a stress termico, compromettendo la produzione di alimenti. Gli ecosistemi marini sono minacciati da cambiamenti negativi nella temperatura dell’acqua, con ripercussioni sulle specie marine e sulla biodiversità.

Inoltre, il caldo estremo può portare a gravi problemi di salute diretti negli esseri umani, come i temutissimi colpi di calore e lo stato di disidratazione.