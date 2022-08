Lucca, tromba d'aria: vuole salvare una clochard ma viene schiacciata da un albero. La senzatetto: "Colpa mia"

Tragedia causata dal maltempo a Massa-Carrara (Lucca). Lungo la giornata di giovedì 18 agosto, in uno slancio di altruismo, la 68enne Maria Laura Zuccari, nonostante stesse imperversando una tromba d’aria, si è recata nel parco dove sapeva che viveva una giovane clochard per aiutarla. Il vento impetuoso, però, ha provocato la caduta di un albero che l’ha schiacciata. Così è morta la donna, nel tentativo di prestare soccorso alla senzatetto.

Lucca, gesto di altruismo fatale a Maria Laura Zuccari

Da tempo la signora Zuccari, insieme ad alcune vicine, si prendeva cura della donna rimasta senza casa, la quale dimorava nel parco Ugo La Malfa, in zona Avenza.

La 68enne, vedendo le condizioni meteo critiche, si è preoccupata per la clochard, decidendo di sfidare il maltempo e recandosi ai giardini pubblici per essere sicura che la senzatetto stesse bene. Poi il dramma: il vento ha abbattuto un albero che ha colpito fatalmente Maria Laura ed ha sfiorato la donna soccorsa.

Rabbia e dolore tra i residenti

Tra i residenti, ira e sofferenza. C’è chi non riesce ad accettare una tragedia del genere e chi, come riferisce La Voce Apuana, sostiene che “l’ambulanza ha impiegato 50 minuti per arrivare”.

Maria Laura è deceduta poco dopo essere stata traferita in ospedale. La tragica notizia si è diffusa rapidamente in zona: dolore e rabbia tra le persone che conoscevano la 68enne.

La clochard è sotto choc e ora non si dà pace, attanagliata dai sensi di colpa. Ha assistito inerme al dramma. Conosceva da qualche tempo la Zuccari e le era grata per l’altruismo dimostratole. “È colpa mia, era venuta per vedere se avessi bisogno di qualcosa. Non riesco a darmi pace”, ha ripetuto la donna sopravvissuta.

Fonte foto: ANSA Toscana, immagini di devastazione causata dal maltempo

Toscana flagellata dal maltempo

La Regione Toscana è stata una delle aree italiane più flagellate dall’ondata di maltempo che ha colpito parte dello Stivale nelle scorse ore; è stato disposto lo stato d’emergenza regionale ed è stato chiesto quello nazionale.

Tra Massa e Carrara, oltre 100 le persone evacuate per motivi di sicurezza. In Toscana, nelle scorse ore, si è registrata un’altra tragedia, quella che ha colpito Daniele Giorgi, 54enne la cui vita è stata spezzata mentre stava potando alcuni alberi nei pressi di Lucca.