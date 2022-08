Maltempo, Twiga di Daniela Santanché e Flavio Briatore distrutto da tromba d'aria: il video

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

La violenta ondata di maltempo che sta devastando la Toscana in queste ore ha causato danni importanti anche al Twiga, lo stabilimento balneare di Forte dei Marmi di proprietà di Daniela Santanchè e Flavio Briatore. È stata la stessa Daniela Santanchè a documentare i danni sui social network.

Twiga distrutto da tromba d’aria: il video di Daniela Santanchè

Nel video pubblicato da Daniela Santanchè sui suoi canali social sono mostrati i danni causati da una tromba d’aria allo stabilimento balneare Twiga di Forte dei Marmi. La stessa Santanché, nel filmato, racconta: “Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d’aria è arrivata sul Twiga e come potete vedere ha distrutto le tende, che sono crollate. Tutto è crollato, tutto è rovinato. Una tromba d’aria pazzesca. E stasera ne dovrebbe arrivare un’altra alle 20. Tutto distrutto, tutto crollato. Non ho parole per esprimere il mio stato d’animo”.

Nella didascalia del post, invece, si legge: “La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo tempo”.

La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga.

Mesi di lavoro distrutti in pochissimo tempo 😥#meteo #Toscana pic.twitter.com/LITPSrn4j0 — Daniela Santanchè (@DSantanche) August 18, 2022

L’altro post su Instagram di Daniela Santanchè

In precedenza, Daniela Santanchè aveva pubblicato un altro post su ‘Instagram’, con la seguente didascalia: “Un nubifragio ha colpito la Versilia, alberi abbattuti e danni ingenti. Purtroppo la perturbazione non è finita. Vi tengo aggiornati”.

Nel video ha raccontato: “Stamattina un temporale pazzesco, un nubifragio. Qua siamo nel Parco della Versiliana, sono caduti un sacco di alberi, uno davanti casa nostra. Stavamo tentando di uscire da un’altra strada ma anche qua il passaggio è ostruito da alberi. I pompieri non arrivano perché giustamente hanno tantissime emergenze. Quello che ci preoccupa è che è prevista un’altra tromba d’aria stasera”.

Maltempo in Toscana: 2 morti

La Toscana, assieme alla Liguria, è la regione del Nord Italia maggiormente colpita dalla violenta ondata di maltempo di queste ore. Due le persone decedute a causa del maltempo proprio in Toscana, più precisamente a Lucca e a Carrara. In entrambi i casi si tratta di persone colpite da alberi durante i nubifragi.

La Protezione civile ha esteso il codice giallo per l’allerta maltempo fino alle ore 20 di venerdì 19 agosto.