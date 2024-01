Lorenzo Biagiarelli assente È sempre Mezzogiorno, l'annuncio di Antonella Clerici in diretta tv: il motivo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lorenzo Biagiarelli, noto esperto di cucina e compagno di Selvaggia Lucarelli, non è stato presente nella puntata di “È sempre Mezzogiorno” di lunedì 15 gennaio, come confermato in diretta tv da Antonella Clerici. La conduttrice ha fornito spiegazioni per la defezione, parlando del suo coinvolgimento in una nota vicenda di cronaca. Il riferimento al caso di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria lodigiana trovata morta dopo la controversia legata alla recensione negativa ricevuta da un cliente infastidito per la presenza, nel locale, di persone omosessuali e diversamente abili. Biagiarelli era finito nell’occhio del ciclone dopo aver messo in dubbio l’autenticità della recensione, azione che lo ha esposto a numerosi attacchi d’odio via social.

Perché a ‘È sempre Mezzogiorno’ non c’è Lorenzo Biagiarelli: annuncio di Antonella Clerici

Lorenzo Biagiarelli è una presenza fissa della trasmissione condotta su Rai1 da Antonella Clerici, motivo per il quale la conduttrice ha fornito subito spiegazioni al pubblico in merito alla sua assenza lunedì 15 gennaio.

“Non c’è Lorenzo: sapete che è stato coinvolto in questo fatto di cronaca di cui tutti parlano. Ha deciso di stare a casa in questo momento e sarà con noi nei prossimi giorni” ha chiarito Clerici.

Il caso di Giovanna Pedretti

Il caso a cui faceva riferimento Antonella Clerici è quello di Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria “Le Vignole”, trovata morta nel fiume Lambro dopo essere stata investita dalle polemiche legate a una recensione ricevuta da un cliente del suo locale.

Nel testo, il cliente si lamentava per aver dovuto mangiare in presenza di “persone gay” e di una persona diversamente abile che si alimentava con difficoltà. Recensione che aveva ricevuto una risposta piccata da parte di Pedretti e del marito.

Lorenzo Biagiarelli sulla vicenda di Giovanna Pedretti

Il ruolo di Lorenzo Biagiarelli nella vicenda ha il suo fulcro nel fatto che l’influencer aveva alimentato dubbi sulla veridicità della recensione ricevuta dal locale di Giovanna Pedretti. L’esperto di cucina è finito quindi al centro di polemiche sui social per le sue affermazioni.

Biagiarelli ha respinto le accuse di aver contribuito a una “shitstorm” nei confronti della donna. In una storia su Instagram, ha espresso il suo dispiacere per la morte di Giovanna Pedretti, sottolineando la sua volontà di ricercare la verità in tutte le situazioni e criticando i messaggi violenti ricevuti online.

“Se ogni persona che tenta di ristabilire la verità in una storia, grande o piccola che sia , dovesse temere questo epilogo a quel punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social” ha scritto Biagiarelli su Instagram. “I messaggi di odio che mi state scrivendo sono invece, quelli sì, di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero far pensare a un gesto estremo. Io, nel frattempo, continuerò a cercare la verità nelle cose”.