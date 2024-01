Lorenzo Biagiarelli sulla morte di Giovanna Pedretti: è l'influencer che per primo ha segnalato la recensione

Lorenzo Biagiarelli, l’influencer che per primo ha esternato dei dubbi sull’autenticità della recensione del presunto cliente che protestava per la presenza di gay e disabili ad un tavolo della trattoria di Giovanna Pedretti (la ristoratrice è stata trovata morta nelle scorse ore), rigetta con vigore le accuse di ‘odio social’ e ‘shistorm’.

Lorenzo Biagiarelli sulla morte di Giovanna Pedretti: “Mi dispiace molto”

“Mi dispiace moltissimo delle morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia”, ha scritto sul suo profilo Instagram per poi invitare “a riflettere sulle conseguenze del tentativo “di ristabilire la verità“.

Quindi ha aggiunto: “Se si dovesse temere sempre questo epilogo a questo punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social”.

Biagiarelli contro l’odio social che lo ha investito

“Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze – ha proseguito Biagiarelli -. Ci tengo a respingere con forza le accuse di ‘odio social’ e ‘shitstorm’ dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che lodi e attestazioni di stima, e solo qualche sparuto e faticoso tentativo di ristabilire la verità che, in ogni caso, non ha e non avrebbe mai avuto pari forza”.

E ancora: “Vi invito, se davvero pensate che la signora Giovanna si sia tolta la vita, per un inesistente ‘odio social’, a riflettere sul concetto di verità”.

“I messaggi di odio che mi state scrivendo, sono invece, quelli sì, di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero far pensare a un gesto estremo. Io, nel frattempo, continuerò a cercare la verità nelle cose”, ha concluso l’influencer.

Chi è Lorenzo Biagiarelli: la relazione con Selvaggia Lucarelli e la tv

Lorenzo Biagiarelli è nato a Cremona il 24 novembre 1990. Da anni è legato sentimentalmente alla giornalista Selvaggia Lucarelli.

La sua passione, la cucina, l’ha trasformata in un lavoro, diventando un “social chef” grazie all’apertura di un blog in cui narra i suoi viaggi e presenta ricette di piatti etnici da lui preparati.

Negli ultimi anni è diventato anche un personaggio televisivo. Nel 2020 è entrato a far parte del cast fisso della trasmissione di Rai Uno condotta da Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno. Nel 2022 ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle.