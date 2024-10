Liam Payne morto in Argentina, la droga e il caos in hotel: il commento della famiglia dell'ex One Direction

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La notizia della morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, ha scosso milioni di fan in tutto il mondo. Il cantante britannico è deceduto in seguito a una caduta dal terzo piano del suo hotel a Buenos Aires, in Argentina, dove si trovava in vacanza. Le cause esatte della morte non sono ancora state confermate, ma le autorità hanno avviato un’indagine per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Liam Payne è morto in Argentina

Liam Payne, 31 anni, è morto dopo essere precipitato dal balcone della sua stanza d’albergo al Casa Sur, situato nel quartiere di Palermo a Buenos Aires. Secondo i primi esami medici, il cantante ha riportato traumi multipli che gli sono stati fatali.

In attesa dell’autopsia completa, restano ancora dubbi sulle circostanze esatte della caduta, con le autorità che stanno vagliando le ipotesi di un incidente o di un possibile suicidio.

Morto Liam Payne degli One Direction: i fan fuori dall'hotel

La sua morte ha lasciato sgomenti i fan, che hanno subito cominciato a radunarsi davanti all’hotel per rendere omaggio al cantante.

Caos in hotel: problemi di droga

Le ultime ore di vita di Liam Payne sono state segnate da un comportamento alterato. Testimoni oculari e video emersi online mostrano il cantante in uno stato apparentemente confuso e aggressivo.

Poco prima dell’incidente, Payne avrebbe lanciato il suo computer alla reception dell’hotel, costringendo il personale a scortarlo nella sua stanza. I receptionist hanno poi chiamato il 911, riferendo di un “uomo aggressivo” e ipotizzando che fosse sotto l’effetto di droghe o alcol.

Nella sua stanza, la polizia ha trovato segni che potrebbero far pensare all’uso di droghe, tra cui accendini, alluminio e polvere bianca.

Il messaggio della famiglia

La famiglia di Liam Payne ha rilasciato un comunicato nel pomeriggio, esprimendo il proprio dolore per la tragica perdita:

Siamo distrutti. Liam vivrà per sempre nei nostri cuori e lo ricorderemo per la sua anima gentile, divertente e coraggiosa. Ci stiamo sostenendo meglio che possiamo come famiglia e chiediamo spazio e privacy in questo momento orribile.

Mentre la famiglia cerca di affrontare il lutto, i fan continuano a esprimere il loro cordoglio sui social media e di fronte all’hotel di Buenos Aires, con candele e messaggi in suo ricordo.