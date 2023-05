Laura Pausini "in ansia" per il maltempo e l'alluvione in Emilia-Romagna: l'appello sui social della cantante

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un messaggio di solidarietà e preoccupazione per l’alluvione che sta devastando l’Emilia-Romagna è arrivato sui social anche da Laura Pausini. La cantante romagnola ha pubblicato sui suoi profili diversi post e storie sull’allerta maltempo che sta colpendo i suoi luoghi di origine, scrivendo di essere “molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini”.

I messaggi di Laura Pausini

Laura Pausini è nata a Faenza ed è cresciuta a Solarolo, entrambi comuni della provincia di Ravenna investiti dalla furia della pioggia e finiti sott’acqua per l’esondazione dei corsi d’acqua che attraversano i territori romagnoli. La pop star vive a Miami con il compagno Paolo Carta e la loro figlia, da dove sta seguendo con apprensione la situazione dell’emergenza maltempo in Emilia-Romagna.

“Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti” ha scritto su Twitter. “Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati). A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti, chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana” è stato l’appello social di Laura Pausini.

I festeggiamenti per il compleanno

Un messaggio ribadito anche nelle storie del suo profilo Instagram, tramite le quali soltanto il giorno prima, il 16 maggio, aveva celebrato il suo 49esimo compleanno pubblicando alcune immagini della sua festa e dei biglietti di auguri ricevuti.

“Compleanni alternativi… Tanti auguri a me!”, ha scritto a corredo delle foto dei festeggiamenti con amici e collaboratori. La cantante ha anche postato uno scatto con il marito Paolo Carta, con il quale si è sposata a marzo, insieme alla loro figlia.

Gli appelli sui social

Tra le storie la cantante aveva anche rilanciato un post del Comune di Solarolo che metteva all’erta la popolazione sul rischio allagamento per la tracimazione del Senio e poco dopo aveva condiviso il video delle grida di alcuni abitanti di Faenza intrappolati dall’alluvione, scrivendo: “Ecco io mi sento morire”.

Ancora su Twitter Laura Pausini ha pubblicato un ultimo post con l’indirizzo della pagina della Croce rossa italiana dedicata alle donazioni per l’alluvione in Emilia-Romagna. “Per chi volesse aiutare questo link è serio e sicuro. Grazie” ha scritto la cantante.