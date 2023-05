Latitante arrestato al compleanno della moglie a Varcaturo vicino Napoli: era tornato dopo una fuga di 3 mesi

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Aveva deciso di fare uno strappo alla regola, uscendo allo scoperto per concedersi del tempo in libertà per il compleanno della moglie. Le forze dell’ordine, però, avevano preparato tutt’altro tipo di “festa” per lui. È proprio in questo modo che è stato arrestato Silvio De Rosa, latitante di 32 anni, grazie ad una lunga operazione da parte di Carabinieri di Napoli che si è conclusa venerdì 26 maggio.

Il latitante a casa per il compleanno della moglie

Nei piani di Silvio De Rosa c’era la volontà di interrompere la latitanza per festeggiare il compleanno di sua moglie. Così si è presentato a casa, attendendo impaziente l’arrivo della donna per condividere il lieto evento.

A presentarsi alla porta, però, sono stati i carabinieri, che hanno potuto così mettere fine alla sua fuga, durata alcuni mesi.

Fonte foto: Tuttocittà La zona di Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania (NA), dove è stato arrestato il latitante De Rosa

Il 32 enne era infatti stato oggetto di una misura cautelare emanata dalla Corte di Appello di Napoli, che lo condanna a scontare una pena di 8 anni, 8 mesi e 25 giorni. Il reato contestato a De Rosa è quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La condanna e la latitanza dallo scorso febbraio

Il provvedimento, emesso tempo fa, non era mai stato eseguito poiché De Rosa era rimasto nell’ombra sin da febbraio scorso.

Tuttavia, i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli non hanno perso le sue tracce e hanno continuato a monitorare i luoghi solitamente frequentati dal 32enne, senza trascurare la sorveglianza dei social media e del web.

È stata proprio la celebrazione del compleanno della moglie ad attirare l’attenzione degli investigatori. Ritenendo che pedinare la donna avrebbe permesso loro di localizzare De Rosa, i militari hanno intrapreso l’azione.

La moglie di De Rosa localizzata a Varcaturo

I militari hanno seguito discretamente la donna fino a un appartamento di Varcaturo, una località sul litorale di Giugliano in Campania.

Proprio in questo appartamento De Rosa si era recato per partecipare ai festeggiamenti del compleanno della moglie, ma i suoi propositi sono sfumati quando è scattato l’arresto.

A maggio altre operazioni antidroga

Il mese che volge al termine è stato particolarmente intenso dal punto di vista delle operazioni in contrasto al traffico illecito di stupefacenti. Dieci giorni fa, a Gioia Tauro, un quantitativo di 3 tonnellate di cocaina era stato sequestrato nella zona del porto. La sostanza era stata celata all’interno dei carichi di frutta provenienti dall’Ecuador.

Il 10 maggio, invece, un enorme giro di droga del valore stimato di 25 milioni di euro è stato disarticolato in Sardegna, dove il traffico di stupefacenti veniva assicurato da corrieri insospettabili.