La veggente Gisella della Madonna di Trevignano ora racconta la moltiplicazione a tavola di gnocchi e coniglio

Gnocchi , coniglio e pizza finiti? Non c’è problema, vengono moltiplicati, una sorta di miracolo 2.0 della moltiplicazione biblica dei pani e dei pesci di Gesù: questo almeno è ciò che racconta Gisella Cardia, ormai nota come la veggente della Madonna di Trevignano.

La veggente che dice di aver visto la Madonna piangere

Come scrive L’Avvenire, Gisella “sostiene di ricevere dei messaggi della Madonna e a volte anche da Gesù o dal Padre celeste, e di aver visto più volte la statua della Madonna, acquistata a Medjugorie, piangere sangue, così come un quadro della Divina Misericordia acquistato in piazza San Pietro”.

Gisella Cardia e la storia sulla moltiplicazione di gnocchi e coniglio

A ciò si aggiunge che la sedicente veggente, in un’intervista video presente su Youtube, ha narrato che le è pure successo di assistere a una moltiplicazione di gnocchi e pizza.

La Cardia, ad oggi irreperibile, e segnalata ai carabinieri da chi le ha donato soldi e si sente raggirato, ha narrato che si trovava sulla “collina benedetta dove la Madonna appare ogni 3 del mese”. Vale a dire il campo presso la Croce blu, in via Campo delle Rose a Trevignano romano (è qui che la donna ha esercitato di continuo le sue prediche e preghiere).

“C’era tanta gente – ha spiegato Gisella -, tanti bambini, era estate e faceva molto caldo, e un amico ci ha detto ‘perché non venite a casa mia, ci andiamo a mangiare un gelato’. Però erano le 19,30 e questi bambini continuavano a dire “mamma ho fame, mamma ho fame”. E allora abbiamo detto facciamo una piccola cena ma non avevamo niente, eravamo 15 persone tra cui dei sacerdoti”.

“Gli avanzi si moltiplicano, sfamate 15 persone”

A questo punto la Cardia mostra un “piccolissimo avanzo di pranzo: pochissimi gnocchi e un po’ di coniglio”. All’amica che le dice “ma cosa ci fai con quella miseria per sfamare 15 persone”, Cardia replica che “qualcosa ci si inventa”. E come per magia, anzi come per miracolo, mentre le due donne riscaldano gli avanzi, ecco la moltiplicazione.

“Io – racconta Gisella – non so come sia stato possibile, ma mentre riempivamo i piatti tutti hanno mangiato gli gnocchi e hanno mangiato il coniglio, 15 persone”. La stessa scena, sempre ascoltando i racconti della veggente, sarebbe successivamente avvenuta anche con della pizza.