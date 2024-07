La Sicilia ostaggio della siccità, parte dell'isola "diventerà un deserto entro il 2030": la previsione choc

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da mesi si parla dell’allarme siccità in Sicilia, che non accenna a placarsi. Della difficile situazione dell’isola ha parlato anche il Guardian, con un reportage che contiene anche una catastrofica previsione: una buona parte del territorio siculo si trasformerà in un vero e proprio deserto nel giro di pochi anni, entro il 2030.

La Sicilia nella morsa della siccità

In Sicilia è allarme siccità: dopo mesi senza piogge e con temperature record l’acqua disponibile sull’isola è agli sgoccioli. Il livello degli invasi siciliani è più basso del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il simbolo dell’emergenza è il lago di Pergusa, in provincia di Enna. Si tratta di un piccolo bacino alimentato dall’acqua piovana, unico lago naturale dell’isola. Come mostrano le foto che circolano sui social, da giorni il lago è completamente a secco.

A maggio il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per l’isola, stanziando 20 milioni di euro, a fronte dei 130 milioni chiesti dal governatore Renato Schifani.

A Palermo scatta il razionamento dell’acqua

Per fronteggiare la crisi idrica, la Regione ha annunciato di voler riaprire a Porto Empedocle un dissalatore, un impianto che rende potabile l’acqua del mare, e ha chiesto una nave cisterna alla marina militare per rifornire Agrigento e Gela.

E molti comuni hanno iniziato a razionare l’acqua per gli usi domestici. Come Palermo, dove scatterà lunedì 22 luglio il piano di razionamento dell’acqua predisposto da Amap, l’azienda che gestisce il servizio idrico nel capoluogo e in altri 50 Comuni della provincia.

La misura dovrebbe prevedere lo stop alle forniture di acqua per un giorno a settimana, a rotazione nei vari quartieri della città, i dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni.

Parte della Sicilia diventerà un deserto: la previsione

Anche il quotidiano britannico The Guardian ha parlato nei giorni scorsi dell’allarme siccità in Sicilia con un reportage firmato da Lorenzo Tondo, che pone l’accento sul futuro incerto dell’isola e delle sue attività economiche, dall’agricoltura al turismo.

Il Guardian riporta le parole di Christian Mulder, professore di ecologia ed emergenza climatica all’Università di Catania, secondo cui “entro il 2030 un terzo del territorio della Sicilia diventerà un deserto, paragonabile alle aride terre dell’Africa settentrionale”.

“L’intera fascia che si affaccia sul Canale di Sicilia è destinata ad una rapida desertificazione“, ha spiegato l’esperto. “La Sicilia sta ora affrontando le conseguenze concrete di decenni di cattiva gestione delle risorse idriche e le possibilità che la situazione migliori sono ridotte”, ha concluso Mulder.

La siccità non è una novità per la Sicilia, priva di grandi fiumi o ghiacciai. Ma il cambiamento climatico, con le temperature sempre più alte e le piogge sempre più scarse e concentrate in pochi, distruttivi eventi, e la cattiva gestione delle risorse e degli impianti rende più complicato conservare l’acqua sull’isola.