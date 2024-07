Razionamento acqua a Palermo, emergenza siccità e blackout: allerta meteo per il caldo, città da bollino rosso

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Meteo da bollino rosso per la città di Palermo dove, da lunedì 22 luglio, partirà il piano di razionamento acqua ideato da Amap. Il piano partirà a seguito del lungo blackout registrato nella notte tra il 16 e il 17 luglio, lasciando parte della città senza luce né acqua.

Blackout a Palermo: caldo da bollino rosso

Stando alle informazioni riportate da Quotidiano di Sicilia, il blackout che ha lasciato la città di Palermo nel buio e senz’acqua è legato all’allerta meteo.

Il caldo da bollino rosso ha costretto infatti i cittadini all’uso dei condizionatori, e il sovraccarico potrebbe aver condotto ad un danneggiamento delle tubazioni.

Fonte foto: iStock

I Palermitani hanno dovuto attendere fino alla mezzanotte, quando i tecnici Enel hanno prestato il proprio intervento per ripristinare la situazione. Purtroppo, però, i lavori di tecnici, che hanno interessato via Ugdulena, si sono protratti per ore. Di conseguenza, i cittadini hanno dovuto fare i conti con la mancanza di acqua e luce per l’intera notte.

Allerta siccità: razionamento acqua a Palermo da lunedì 22 luglio

Data la gravità della situazione, dalla prossima settimana il piano di razionamento dell’acqua prenderà il via a Palermo. Il piano è stato ideato e organizzato da Amap (acronimo di Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo).

La città è infatti in pieno allarme siccità, anche a causa dell’allerta meteo per caldo eccessivo. Una città da bollino rosso, con temperature percepite che, proprio in questi giorni, hanno superato i 35 gradi.

A causa delle elevatissime temperature, come detto, si è registrato un blackout che ha lasciato i cittadini al buio per ore. E la situazione rischia di incidere negativamente anche sulle risorse idriche cittadine: a causa della siccità, gli invasi hanno registrato una riduzione pari al 60% circa.

Di conseguenza, Amap ha dovuto correre ai ripari e al razionamento.

Allerta meteo e caldo da bollino rosso

Per le giornate del 17 e 18 luglio è stata inoltre diramata l’allerta meteo di livello 3 con bollino rosso. In entrambe le giornate, a Palermo, sono previsti picchi da 34 gradi intorno alle ore 14, con temperatura massima percepita di 36 gradi.

Queste temperature tanto elevate, in realtà, non stupiscono. Pochi giorni fa, è stata diramata l’allerta per il passaggio dell’Anticiclone Caronte sull’Italia.