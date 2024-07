Anticiclone Caronte irrompe sull'Italia, tre morti tra Roma e Puglia: l'ondata di caldo spaventa il Sud

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Anticiclone Caronte e la forte ondata di caldo che sta colpendo alcune aree dell’Italia fanno paura: tra il Centro e il Sud Italia ci sono stati tre morti.

I morti per il caldo in Italia

Come riportato da La Stampa, è con molta probabilità per il caldo rovente che tre persone, tutti anziane, sono morte. Una di queste è deceduta a Roma, mentre le altre due in Puglia. Nella periferia di Roma un 68enne italiano è stato trovato morto in strada in un’area campestre usata come scorciatoia tra due vie. Il personale medico del 118, non avendo riscontrato segni di violenza sul cadavere, ha riferito come causa del decesso un presunto arresto cardiocircolatorio per le alte temperature.

Un uomo di più di 70 anni è morto sulla spiaggia di Pane e pomodoro a Bari dopo aver accusato un malore, forse dovuto al caldo. Infine, un 70enne è morto mentre si trovava al lido Tabù a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. La vittima, originaria di Brindisi, era in acqua in cerca di un po’ di sollievo dal caldo quando si è sentita male e si è accasciata. I tentativi di rianimarlo col defibrillatore in dotazione allo stabilimento balneare si sono rivelati purtroppo inutili.

Fonte foto: ANSA

Centro e Sud Italia nella morsa del caldo.

Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute

Come di consueto, il ministero della Salute ha diffuso il suo bollettino sulle ondate di calore in Italia per le giornate di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 luglio.

Per le giornate di lunedì 15 e martedì 16 è previsto un allarme di livello 3 (condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche) in 12 città: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Mercoledì 17 è segnalato “bollino rosso” in 13 città: in aggiunta alle città già menzionate, si aggiunge, infatti, Palermo.

Maltempo al Nord: allerta meteo gialla in Veneto

Alcune aree del Nord, intanto, sono ancora alle prese con il maltempo.

Per la giornata di lunedì 15 luglio la Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo gialla legata a rischio idraulico nelle seguenti zone del Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.