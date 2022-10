La ricetta di Elon Musk per Taiwan: una "zona amministrativa speciale" come Hong Kong, la proposta del magnate

Taiwan come Hong Kong: Elon Musk ha suggerito che le tensioni tra Cina e Taiwan potrebbero essere risolte cedendo il controllo dell’isola a Pechino ma creando una “zona amministrativa speciale” su modello di Hong Kong.

La proposta del magnate

Le osservazioni di Musk sono state pubblicate pochi giorni dopo aver ipotizzato un possibile accordo per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina che ha attirato la condanna in Ucraina.

La persona più ricca del mondo ha dichiarato al Financial Times, in un’intervista pubblicata venerdì 7 ottobre: “La mia raccomandazione sarebbe quella di identificare una zona amministrativa speciale per Taiwan che sia ragionevolmente appetibile, probabilmente non renderà tutti felici. Ed è possibile, e penso, in effetti, che potrebbero avere un accordo più clemente di Hong Kong”.

Un conflitto inevitabile

Secondo il fondatore di Tesla, quello fra Cina e Taiwan è un conflitto inevitabile. Secondo il magnate, uno scontro militare avrebbe pesanti ricadute sull’economia globale.

Musk ha anche dichiarato che la Cina gli ha chiesto assicurazioni sul fatto che non avrebbe offerto il servizio Internet Starlink della sua compagnia spaziale SpaceX lì all’isola.

Ha aggiunto che Pechino ha manifestato la sua disapprovazione per il lancio di Starlink in Ucraina a sostegno dell’esercito di Kiev.

Fonte foto: ANSA Elon Musk sempre più attivo sul piano internazionale

Il magnate compra Twitter

È di pochi giorni fa l’annuncio che Elon Musk comprerà Twitter, o meglio, lo comprerà secondo una nota pubblicata sul social network che già aveva tentato di acquistare. All’annuncio del rinnovato interesse verso la piattaforma di Parag Agrawal, l’imprenditore ha aggiunto la novità del progetto X, un’app “di tutto”.

Precisamente, cosa sarebbe X? Non sono ancora disponibili dettagli tecnici, ma ciò che viene riportato dai media internazionali lascia intendere che Elon Musk avrebbe in mente di sviluppare una super app sul modello cinese di WeChat, con la quale gli utenti hanno accesso a chat, giochi, transazioni economiche e social network.