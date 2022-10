Elon Musk compra Twitter e annuncia X, "l'app di tutto": di cosa si tratta e quando potrebbe arrivare

Elon Musk compra Twitter, o meglio, lo comprerà secondo una nota pubblicata sul social network che già aveva tentato di acquistare. All’annuncio del rinnovato interesse verso la piattaforma di Parag Agrawal, l’imprenditore ha aggiunto la novità del progetto X, un’app “di tutto”.

Elon Musk compra Twitter e annuncia X: di cosa si tratta

“L’acquisto di Twitter è un acceleratore per creare X, l’app di tutto“. Questo il messaggio postato da Elon Musk che ha aperto molti interrogativi.

L’imprenditore di Tesla è dunque nuovamente interessato all’acquisto del social dei cinguettii dopo il tentativo di aprile 2022 con l’offerta da 44 miliardi di dollari che lo portò ad avere problemi con gli azionisti.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Precisamente, cosa sarebbe X? Non sono ancora disponibili dettagli tecnici, ma ciò che viene riportato dai media internazionali lascia intendere che Elon Musk avrebbe in mente di sviluppare una super app sul modello cinese di WeChat, con la quale gli utenti hanno accesso a chat, giochi, transazioni economiche e social network.

Nel suo tweet, Elon Musk ha usato il termine “acceleratore” che – come precisa ‘Repubblica’ – nel gergo degli imprenditori viene inteso come un programma di sviluppo di nuove imprese.

Quando arriva X?

Stimare i tempi è impossibile, per il momento. Elon Musk, in un tweet successivo, ha scritto: “Twitter probabilmente accelera X da 3 a 5 anni, ma potrei sbagliarmi”, ma ricordiamo che l’acquisto di Twitter da parte del capo di SpaceX non è ancora avvenuto.

In ogni caso, come ricorda la ‘CNN’, Elon Musk dovrà vincere la sfida contro altri colossi. Un modesto esempio è Facebook, che attraverso il suo servizio non si limita ad offrire agli utenti uno spazio di condivisione di testo, video, giochi e immagini: il social fondato da Mark Zuckerberg consente anche transazioni (Facebook Pay) e servizi per le aziende, e i competitor non si limitano certo ai prodotti Meta.

La prima X di Elon Musk risale al 1999

La storia della X di Elon Musk ha inizio nel 1999.

In quell’anno il futuro fondatore di Tesla aveva 28 anni e aveva già accumulato una certa fortuna con la sua prima startup, grazie alla quale riuscì ad acquistare il dominio “X.com”, il primo dedicato all’online banking.

Nel tempo X.com confluì in Confinity, che controllava anche PayPal che nel 2002 fu acquistata da eBay, contribuendo ad aumentare il fatturato di Elon Musk.

PayPal, successivamente, acquistò il dominio X.com che Elon Musk riacquistò nel 2017. Oggi Elon Musk parla della super app X, quasi per chiudere un cerchio.