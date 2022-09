La Regina Elisabetta sta male: la Bbc interrompe le trasmissioni, due giorni fa aveva incontrato la Truss

Non è frequente che Buckingham Palace emetta un comunicato ufficiale che abbia per oggetto le condizioni di salute della Regina. Oggi è successo, quindi l’essere posta “sotto controllo medico”, così si legge nella comunicazione ufficiale, di Elisabetta, desta preoccupazione.

Elisabetta sta male, il comunicato di Buckingham Palace: “I medici sono preoccupati”

È la stessa fonte infatti a mettere le cose in chiaro, sottolineando che “i medici sono preoccupati”. Anche dai movimenti della Royal family trapela una forte apprensione. Carlo e Camilla si sono infatti recati al castello di Balmoral, da dove la Regina, per il momento, non dovrebbe spostarsi.

È sempre Buckingham Palace a comunicarlo: “Sua Maestà si sente a suo agio, e rimane a Balmoral”, continua la nota, che non offre altri dettagli, salvo che, appunto, “i familiari della sovrana sono stati avvertiti”.

Fonte foto: ANSA La Regina Elisabetta.

Anche i nipoti e Harry e William sono in viaggio.

Come sta la Regina, in passato aveva disdetto alcuni impegni per problemi di mobilità

All’inizio i problemi di mobilità, per i quali la Sovrana aveva disdetto alcuni impegni ufficiali, non avevano generato particolari preoccupazioni, data la veneranda età della Regina.

Adesso tuttavia la situazione sembra essersi aggravata e gli spostamenti della royal family e l’inusuale comunicato alimentano la preoccupazione.

Apprensione in Inghilterra, due giorni fa la nuova premier Liz Truss aveva incontrato la sovrana a Balmoral

Il tutto a sole 48 ore da quando Liz Truss, la nuova prima ministra, e Boris Johnson, sono stati accolti nella residenza reale. In questa occasione, Truss ha ricevuto l’incarico, da parte della sovrana, di formare il governo, come impone la tradizione.

L’incontro tuttavia è avvenuto a Balmoral, in Scozia, una location inusuale (di solito gli incontri sono a Buckingham Palaca), dove la Regina stava trascorrendo le vacanze estive. Diversa, la location, anche dal castello di Windsor, dove ufficiosamente, ormai da due anni, risiede la Regina Elisabetta.

Nelle foto con la Truss Elisabetta era apparsa piuttosto fragile.

La Bbc interrompe le trasmissioni, giornalisti in abito nero

Trattiene il fiato il Paese. La Bbc, la tv di stato, ha interrotto le trasmissioni per dare spazio a una diretta sulle condizioni di salute della regina Elisabetta.

I conduttori in onda sono tutti vestiti di nero, come previsto da uno dei passaggi del piano denominato “London Bridge”, messo a punto in caso di morte della sovrana.

Le parole della premier britannica Liz Truss

Il primo ministro Liz Truss ha commentato con una breve dichiarazione le novità sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta: “L’intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace. I miei pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.