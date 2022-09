Tutti i premier della Regina Elisabetta, da Winston Churchill a Liz Truss

Il 2 giugno 1953 Elizabeth Alexandra Mary divenne ufficialmente Elisabetta II, da noi conosciuta più semplicemente come Regina Elisabetta.

Nata a Londra il 21 aprile 1926, in tutto il suo regno ha visto succedersi ben 16 premier, compresa Liz Truss, l’ultima – in ordine cronologico – salita alla carica come Primo Ministro del Regno Unito il 6 settembre 2022, ruolo prima ricoperto da Boris Johnson.

Il primo premier in carica dall’inizio del regno della Regina Elisabetta è stato Winston Churchill (1951-1955), seguito da Anthony Eden (1955-1957) e da Harold Macmillan (1957-1963). In seguito Queen Elisabeth ha visto il premier Alec Douglas-Home salire in carica per un solo anno (1963-1964), poi Harold Wilson (1964-1970 e 1974-1976), Edward Heath (1970-1974) e James Callaghan (1976-1979).

A quello di Callaghan seguì il mandato della storica Margaret Thatcher (1979-1990), seguita da John Major (1990-1997), Tony Blair (1997-2007), Gordon Brown (2007-2010) e David Cameron (2010-2016). Negli ultimi anni, tra i premier della Regina Elisabetta ricordiamo Theresa May (2016-2019) e i già citati Boris Johnson (2019-2022) e la nuova eletta Liz Truss.