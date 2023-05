La rabbia degli infermieri contro Luciana Littizzetto dopo la battuta da Fabio Fazio: cosa ha detto la comica

Luciana Littizzetto, nell’ultimo intervento a Che Tempo Che Fa, ha suscitato l’irritazione di Mimma Sternativo, segretaria Fials Milano area metropolitana. La polemica si è accesa per alcuni passaggi della lettera che ha letto nel talk show di Rai tre in merito al lavoro degli infermieri.

Il disappunto di Mimma Sternativo

“A Che Tempo che fa ci ha citati. Dovremmo esserle grati – ha dichiarato Mimma Sternativo – non avesse contribuito a rafforzare l’errore di percezione che grava sulla nostra professione. E non perché ci ha definito “imperatori del clistere”. Non s’è resa conto che ha messo insieme una serie di cose che stanno sotto il cappello del demansionamento”.

E ancora: “Perché è probabile che lei abbia visto gli infermieri maneggiare solo “padelle”. Mesi passati a informare, battaglie per la tutela dei professionisti, campagne d’immagine. Poi, 5 minuti di Luciana e via, tutto bruciato. A lei chiediamo: chi crede che abbia gestito i respiratori nei reparti di terapia intensiva e la somministrazione dei farmaci?”. Manco il tempo che la polemica dell’addio alla Rai di Fazio si placasse, che ecco che ne è stata servita una nuova.

Fonte foto: ANSA

I buoni propositi della comica

Vero che la comica piemontese, nella sua lettera, ha fatto un paio di battute, snocciolando dei luoghi comuni sull’attività quotidiana degli infermieri. Però è altrettanto vero che dopo pochi istanti è apparso palese a tutti che non fosse la solita uscita per arrivare ad un finale “comico” graffiante, bensì per giungere a elogiare la categoria.

Nonostante i buoni propositi, la Littizzetto ha ricevuto il sopracitato sfogo di Mimma Sternativo. Sui social l’opinione degli stessi infermieri si è spaccata. Da un lato chi ha ritenuto l’intervento della spalla di Fazio per nulla offensivo, dall’altro chi ha sostenuto che abbia sbagliato nel pronunciare le battute finite sotto la lente d’ingrandimento.

Reazioni a caldo

“Indecisa, ci penso. Ho però il dubbio che la lettera possa essere stata scritta proprio da qualcuno di noi infermieri. A prescindere, il suo intento alla base era bello e per questo ringrazio”, ha scritto un ‘infermiera in rete. Di parere opposto una collega: “Grazie ma bastava un ringraziamento intelligente e rispettoso, magari, prima informandosi con chi di dovere, senza l’obbligo di fare ridere nessuno; apprezzo però la volontà di valorizzarci e ricordarci come figura professionale”.

“Grazie anche a te per il riconoscimento cara Luciana Littizzetto. Se tu mai ne dovessi avere bisogno ti auguro di essere assistita da un infermiere che possegga le competenze che hai descritto e per le quali hai espresso gratitudine”, il parere favorevole di un’altra lavoratrice.

E ancora: “Non capisco le polemiche. Luciana Littizzetto, con il suo stile, ha ringraziato semplicemente gli infermieri”.