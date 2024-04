La Polonia pronta a ospitare le armi nucleari della Nato, la Russia minaccia "conseguenze catastrofiche"

Sale la tensione con la Russia guidata da Vladimir Putin. La Polonia ha fatto sapere di essere pronta ad ospitare le armi nucleari della Nato, nell’ambito del progetto di rafforzamento contro Mosca. La replica del Cremlino non si è fatta attendere. La vicenda potrebbe avere ulteriori sviluppi con l’annunciata visita di Jens Stoltenberg a Varsavia.

Ipotesi armi nucleari Nato in Polonia: sale la tensione con la Russia

Nelle prossime ore il segretario generale della Nato incontrerà il primo ministro polacco, Donald Tusk. Al vertice ci sarà anche il premier britannico Rushi Sunak, uno dei principali alleati dell’Ucraina.

“Se i nostri alleati decidono di schierare armi nucleari nel quadro della condivisione nucleare sul nostro territorio per rafforzare la sicurezza del fianco orientale della Nato, siamo pronti a farlo”. Così Andrzej Duda, Capo dello Stato polacco in un’intervista rilasciata al quotidiano locale Fakt.

Fonte foto: ANSA Il presidente russo Vladimir Putin

Il tema potrebbe essere approfondito nel summit con Stoltenberg e Sunak. La questione del possibile dispiegamento di armi nucleari in Polonia è un’ipotesi che ha preso piede dopo che Putin ha piazzato armamenti a Kaliningrad e in Bielorussia, vicino al confine polacco.

Il legame solido tra Polonia e Usa

Duda è da poco rientrato in patria dopo un viaggio negli Stati Uniti dove ha avuto incontri presso l’Onu e dove ha discusso della guerra in Ucraina con l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A marzo ha fatto tappa a Washington, dove ha avuto un faccia a faccia con il presidente in carica Joe Biden.

Una serie di appuntamenti che hanno lasciato intendere che i legami tra Usa e Polonia sono solidi: il tema sulla cooperazione nucleare tra Polonia e Stati Uniti è discusso “da qualche tempo”, ha affermato Duda. “Devo ammettere che quando mi è stato chiesto di parlarne, ho dichiarato la nostra prontezza. La Russia sta militarizzando sempre più il distretto di Kaliningrad. Recentemente ha trasferito le sue armi nucleari in Bielorussia”, ha sottolineato sempre il Capo dello Stato polacco.

La replica del Cremlino

“Oggi gli Stati Uniti e i loro stati clienti della Nato sognano ancora di infliggere una ‘sconfitta strategica’ alla Russia e sono pronti a portare avanti la loro politica di deterrenza verso il nostro Paese ‘fino all’ultimo ucraino'”, il commento del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov.

“Allo stesso tempo, l’Occidente si trova sull’orlo pericoloso di uno scontro militare diretto tra le potenze nucleari, che potrebbe avere conseguenze catastrofiche”, ha aggiunto Lavrov.

“Ciò potrebbe creare seri rischi strategici e aumentare il livello della minaccia nucleare”, ha concluso Lavrov, in riferimento al sostegno dei Paesi Nato all’Ucraina.