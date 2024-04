Guerra Ucraina-Russia, la Camera Usa approva 61 miliardi di dollari di aiuti per Kiev. Il commento di Zelensky

La Camera Usa ha approvato il nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina per un totale di 60,8 miliardi di dollari. Washington si è impegnata a fornire a Kiev armi e altra “assistenza letale” nella guerra contro la Russia. Zelensky plaude all’iniziativa, mentre per il Cremlino questa nuova iniezione di liquidità e forniture si tradurrà nella morte di altri ucraini.

Dagli Usa nuovi aiuti militari all’Ucraina

La misura è passata con il sì dei democratici e con il no di oltre metà dei repubblicani. 311 i sì e 112 i no, oltre a un deputato che ha votato “presente”. Al termine del voto, i democratici hanno agitato bandiere gialloblu e urlato “Ucraina! Ucraina!”

Oltre ai fondi per l’Ucraina, sono stati sbloccati anche 26 miliardi per Israele (9 dei quali per gli aiuti umanitari a Gaza). E a Taiwan vanno 8,1 miliardi di dollari.

Fonte foto: IPA

21/05/2023, G7 di Hiroshima (Giappone) – Volodymyr Zelensky a colloquio con Joe Biden.

Il pacchetto di aiuti era bloccato da settimane per l’ostracismo dei repubblicani. Manca ancora il via libera del Senato, ma essendo l’aula a maggioranza democratica l’approvazione è praticamente cosa fatta. In seguito, il presidente Joe Biden firmerà la legge per inviare gli aiuti a Kiev.

Il ringraziamento di Joe Biden

Joe Biden ha ringraziato lo speaker della Camera Mike Johnson, il leader dem alla Camera Jeffries e i deputati alla Camera che “hanno votato per mettere la nostra sicurezza nazionale al primo posto”.

Il presidente Usa ha sollecitato il Senato ad approvare rapidamente il pacchetto e a mandarlo sulla sua scrivania per la firma “in modo da poter inviare subito armi ed equipaggiamento” a Kiev.

Dopo l’intervento politico interno, ora gli Usa puntano a un intervento diplomatico per scongiurare una escalation nella guerra Ucraina-Russia.

Il commento di Volodymyr Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto “grato alla Camera dei rappresentanti Usa, a entrambi i partiti e personalmente allo speaker Mike Johnson” per l’approvazione del nuovo pacchetto di aiuti.

“Il vitale disegno di legge sugli aiuti degli Stati Uniti approvato oggi dalla Camera impedirà alla guerra di espandersi, salverà migliaia e migliaia di vite e aiuterà entrambe le nostre nazioni a diventare più forti”, ha sottolineato Zelensky.

La posizione del Cremlino

L’ok della Camera Usa agli aiuti all’Ucraina “arricchirà ulteriormente gli Stati Uniti d’America e rovinerà ulteriormente l’Ucraina, causando la morte di più ucraini per colpa del regime di Kiev”. Questo il commento a caldo del portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov.