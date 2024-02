La pilota Giulia Schiff è l’unica donna nella lista nera di Putin, sono 25 gli italiani ricercati da Mosca

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sono più di 90mila i nomi presenti nella lista di persone avverse e ricercate dal leader russo Vladimir Putin. 25 di questi sono italiani: tra gli altri, il giudice della Corte penale internazionale Rosario Salvatore Aitala e l’ex pilota dell’aeronautica militare Giulia Schiff. Le sue parole dopo la scoperta di essere nel mirino della Russia.

Chi è Giulia Schiff, la 24enne nel mirino di Putin

Tra gli italiani ricercati da Vladimir Putin e dalle autorità russe c’è anche Giulia Schiff, 24enne originaria di Mira, in provincia di Venezia.

Schiff è un’ex pilota dell’aeronautica militare, unica donna all’interno delle Forze speciali della legione internazionale in Ucraina, con il nome di battaglia Kida.

Fonte foto: ANSA Giulia Schiff con il marito Victor

Nel suo periodo a servizio delle forze militari, la giovane veneta raccontò di essere stata picchiata e maltrattata in occasione della consegna del suo brevetto di volo, nel corso di un “tradizionale” rito di passaggio.

La denuncia agli atti di nonnismo nell’Aeronautica militare a Latina della pilota portò a un processo nei confronti di 8 sergenti.

Sposatasi con un soldato israelo-ucraino (impegnato nei combattimenti di Gaza), la foreign fighter ha momentaneamente tolto la divisa e si trova a Kiev, dove si dedica alla raccolta di fondi per i cittadini ucraini in difficoltà.

Ma si è detta pronta a tornare al fronte in prima linea, come pilota di droni. Per quel che riguarda la sua presenza nella lista nera di Putin, a Repubblica, ha affermato: “Non sono particolarmente preoccupata”.

“Io so già che sono sulle liste, ma appunto per me è abbastanza indifferente”. Ma, guidati dall’intelligence ucraina, sia Schiff che il marito Victor ispezionano sempre l’auto prima di salire a bordo e stanno molto attenti a ciò che pubblicano sui social.

Più di 90mila i ricercati dalla Russia

La lista degli oltre 90mila cittadini di tutto il mondo tenuti sotto controllo e ricercati dalle autorità russe è stata pubblicata su X da Alessandro Orlowski, esperto italiano di propaganda informatica.

L’elenco, presente in cirillico sul sito del ministero degli Affari Esteri di Mosca, è stato analizzato nel dettaglio dalla testata giornalistica indipendente e antiregime russa Mediazona.

Il file è stato reso disponibile dalla testata sul portale web GitHub.

Il giudice Ataia e gli altri italiani nella lista

Giulia Schiff non è l’unica cittadina veneta ad apparire nella lista dei ricercati in Russia.

C’è anche il nome di Renzo Folco, 73enne di Montecchio Maggiore (Vicenza), ex socio lavoratore di cui si sono perse le tracce.

Presente anche il giudice della Corte penale internazionale Rosario Salvatore Aitala, che ha emesso un mandato d’arresto per crimini di guerra contro il presidente russo Vladimir Putin.

Tra gli altri, manager, imprenditori e alcuni esponenti di Casapound. Di seguito, la lista dei 25 nomi così come riportata da Orlowski:

Folco Renzo

Quinto Spinelli

Scaroni Giovanni Arsenio

Procope Ubaldo

Musco Giuseppe Umberto

Duzioni Filippo Paolo

Crisci Nino Gaetano

Vittorio Dordi

Gambino Salvatore

Rossini Felice Vito

Galletti Claudio Aliotta Gianluca

Lortikipanidze Besarion Gogievich

Scolozzi Pasquale

Bucci Roberto Carlo

Lanfredini Sandro

Angelucci Matteo

Riccolio Luca

Ballardini Leo Natale

Palli Marciano

Fabiani Massimo

Chiappalone Kevin

Di Massa Giovanni.