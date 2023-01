La nuova minaccia di Putin: salpata la fregata russa dotata di missili ipersonici Tsirkon. Dov'è diretta

Il presidente Vladimir Putin ha inviato nella giornata di mercoledì 4 gennaio nell’Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo una fregata armata di missili da crociera ipersonici di nuova generazione. Un segnale diretto all’occidente che Mosca non ha alcuna intenzione di ritirarsi dall’Ucraina.

L’arma del presidente russo

In una videoconferenza con il ministro della Difesa Sergei Shoigu e Igor Krokhmal, comandante della fregata denominata “Ammiraglio della flotta dell’Unione Sovietica Gorshkov”, Putin ha affermato che la nave è armata con armi ipersoniche Zircon (Tsirkon).

“Questa volta la nave è equipaggiata con l’ultimo sistema missilistico ipersonico – ‘Zircon'”, ha detto Putin, secondo quanto riportato dalla Reuters.

“Non hanno equivalenti al mondo”

Le armi, ha detto Putin, “non hanno equivalenti in nessun paese del mondo”.

“Sono sicuro che armi così potenti proteggeranno in modo affidabile la Russia da potenziali minacce esterne”.

La fregata russa Ammiraglio Gorshkov con a bordo i missili ipersonici è partita mercoledì 4 gennaio per una missione nell’Atlantico, nell’Oceano Indiano e nel Mediterraneo.

Fonte foto: ANSA L’annuncio del presidente russo Vladimir Putin

“L’obiettivo principale della missione sarà contrastare le minacce alla Russia e sostenere la pace e la stabilità regionali insieme ai Paesi amici”, ha affermato Shoigu.

Le esercitazioni comprenderanno addestramento per l’equipaggio sul dispiegamento di armi ipersoniche e missili da crociera a lungo raggio”, ha aggiunto Shoigu, assicurando che i missili Tsirkon sono “in grado di superare qualsiasi difesa aerea moderna o futura” e potrebbero garantire “attacchi mirati e potenti contro il nemico in mare e a terra”.

Le caratteristiche dei missili ipersonici

Sviluppati e prodotti dalla Research and Production Association of Machine-Building, i missili ipersonici da crociera Tsirkon sarebbero in grado di raggiungere una velocità tra i 7 e i 9 Mach (superiore perciò a quella del suono, di 5 Mach), con una portata di oltre 1000 km.

L’avvio del progetto tecnologico da guerra risale al 1995. Nel corso degli anni i suoi sviluppi non si sono fermati. Ora, l’annuncio del presidente russo riguardante la fregata armata con missili da crociera ipersonici.