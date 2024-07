La Lega chiede lo stop all’obbligo per i vaccini sui minori, che siano “raccomandati”. L’emendamento di Borghi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dovranno essere discussi in Parlamento i due emendamenti al Ddl sulle liste d’attesa proposti dal senatore della Lega Claudio Borghi. Il leghista punta a una revisione della legge Lorenzin, che prevede l’obbligo di alcuni vaccini per l’ammissione dei minori agli asili nido e alle scuole d’infanzia.

Stop all’obbligo per i vaccini sui minori

Nell’ambito del Decreto liste d’attesa, in vaglio al Senato, la Lega punta a una revisione sull’obbligatorietà dei vaccini.

Nel dettaglio, si chiede di cancellare l’obbligo vaccinale per i minori fino a 16 anni e i minori stranieri non accompagnati.

Fonte foto: ANSA Il senatore della Lega Claudio Borghi

L’emendamento proposto chiede che i vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella non siano più obbligatori ma “solo raccomandati”.

E si chiede, inoltre, che, a differenza da quanto prevede oggi la legge, tali vaccini non siano più necessari per l’iscrizione alle scuole d’infanzia, comprese quelle private non paritarie.

La proposta della Lega

La legge Lorenzin, in vigore dal 2017, “era una sperimentazione” afferma il senatore della Lega Claudio Borghi, che ne propone la modifica.

“E non mi sembra che i risultati ci siano, la pertosse, ad esempio, ricomincia” continua il senatore. “Siamo l’unico Paese in Europa, forse con la Francia, ad avere 12 vaccinazioni obbligatorie per i bambini”.

Per Borghi, l’obbligatorietà dei vaccini non è solo inutile ma anche controproducente: “Non sono io ma è la letteratura scientifica che dice che l’obbligo è un sistema per creare rifiuto non per aumentare la copertura”.

Ai microfoni di Adnkronos Salute, il leghista ha dichiarato: “Sarebbe il caso di prendere atto che le cose non funzionano e dire che non si scherza con il costringere la gente, soprattutto i bambini, a fare trattamenti sanitari per legge, condizionando l’accesso a scuola”.

Per concludere infine che “Non convinci chi è contrario, con l’obbligo chiedi solo rabbia, rifiuto, violenza e discriminazione”. Così come, secondo Borghi, dimostrato dai rifiuti ai vaccini contro il Covid.

Nell’emendamento proposto si legge che l’obbligatorietà vaccinale “si pone come fortemente esteso rispetto al panorama europeo e internazionale e tale situazione si pone in conflitto con quanto statuito dalla nostra Carta Costituzionale, ai sensi delle prescrizioni di cui all’articolo 32 in ordine ai termini dell’obbligatorietà dei trattamenti sanitari”.