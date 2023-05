La 24enne Jessica Andreatta morta all'improvviso a Cordignano: fatale un malore in casa

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Ha i contorni della tragedia inspiegabile quella accaduta ad una famiglia in provincia di Treviso: una ragazza, Jessica Andreatta, è morta a soli 24 anni per un malore improvviso patito mentre si trovava in casa. Con lei c’era la madre, inutili i soccorsi.

Il malore e l’urlo disperato della madre di Jessica

Stando a quanto riportato da Il Gazzettino, tutto è successo giovedì 25 maggio a Silvella di Cordignano, frazione del comune italiano di quasi 7.000 abitanti della provincia di Treviso in Veneto.

Quella sera, si apprende, tutto il vicinato ha potuto sentire l’urlo disperato della madre di Jessica, Tiziana: avrebbe assistito impotente al malore della figlia, per poi lanciare l’allarme e chiedere l’intervento dei soccorsi.

Fonte foto: Tuttocittà.it La frazione di Silvella si trova a poca distanza da Cordignano, vicino al confine con la provincia di Pordenone

La ragazza è stata portata in ospedale con un’ambulanza, dove per giorni si è tentato di evitare il peggio. Tutto, però, è stato tristemente inutile.

Dichiarata la morte cerebrale della 24enne

Nonostante le manovre dei medici, dopo quattro giorni di ricovero ieri, lunedì 29 maggio, la giovane Jessica Andreatta è stata dichiarata cerebralmente morta. In passato, viene riferito, aveva avuto altri problemi di salute di non ben precisata natura, ma in questo periodo stava bene.

La famiglia ha deciso di donare gli organi della figlia, molto attaccata alla madre secondo quanto riportato: la 24enne le sarebbe stata vicina anche durante una malattia occorsa negli ultimi quattro anni.

La ragazza aveva studiato nell’istituto Marchesini di Pordenone e di recente aveva lavorato anche nella scuola materna di Pinidello, frazione del Comune di Cordignano.

Alcuni giorni fa un caso simile a Macerata

La tragedia della 24enne di Cordignano non è purtroppo un caso isolato. Solo pochi giorni fa infatti una coetanea è stata trovata morta nel bagno del suo appartamento.

È successo a Macerata: la giovane studentessa stava facendo una doccia e sarebbe stata trovata dalla coinquilina riversa sul pavimento. La stessa, che era appena rincasata, ha immediatamente lanciato l’allarme. Inutili anche in questo caso i soccorsi. È stato riportato inoltre che non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza sul suo corpo. Per questo, ogni ipotesi è stata al vaglio degli inquirenti.

Altro caso simile a Sassari, dove un 54enne è stato trovato senza vita in casa: la sua morte risalirebbe a molti giorni fa, perché il corpo ritrovato sull’uscio di casa era in evidente stato di decomposizione. Viveva da solo e nessuno si sarebbe accorto della sua prolungata assenza.