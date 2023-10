L'incidente dell'autobus di Mestre visto dalla stampa estera, dalla Bbc ad Al Jazeera: "Scena apocalittica"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Il tragico incidente avvenuto a Mestre la sera scorsa ha fatto il giro del mondo. Sono tanti i quotidiani internazionali che hanno aperto con la notizia dell’incidente, complice anche la presenza di turisti a bordo del mezzo. Le immagini, molte delle quali di grande impatto emotivo, hanno spinto in molti a parlare di “scena apocalittica”. Le fiamme e le lamiere hanno fatto il resto. Dalla Bbc ad Al Jazeera, il racconto della notte si è concentrato sulle vittime e le dichiarazioni della politica nazionale e internazionale, con il cordoglio di esponenti europee, come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Bbc e Al Jazeera

La Bbc apre la notizia dell’incidente con la ricostruzione delle dinamiche del fatto. L’autobus, secondo la ricostruzione del giornale, ha sfondato la barriera del cavalcavia ed è precipitato causando la morte di 21 persone. Il focus si sposta sulle vittime e i feriti stranieri: 5 ucraini e 1 tedesco.

Sui social i commenti sono simili: “Una scena apocalittica, non ci sono parole”. Anche Al Jazeera apre con queste parole, annunciando che a Venezia è stato dichiarato il lutto ufficiale in ricordo per le vittime. Il giornale si concentra sull’assenza della causa dell’incidente, ancora in fase di indagine. Secondo alcuni l’incidente potrebbe essere stato causato da un malore dell’autista.

La batteria di un #autobus elettrico che prende fuoco…il disastro nel disastro #venezia #Mestre “…

“A complicare le cose è l’alimentazione, l’autobus è elettrico, quindi con le batterie. Purtroppo le batterie hanno preso fuoco con l’impatto, e le batterie hanno criticità… pic.twitter.com/8MEihB0SpQ — Fabio Dragoni (@fdragoni) October 4, 2023

Berliner Zeitung e Le Monde

Berliner Zeitung ha lanciato la fonte Ansa, che riporta oltre 20 feriti e 21 morti. Nel frattempo il prefetto di Venezia ha aggiornato il bilancio e comunicato che i feriti sono 15 (tra cui un tedesco), mentre il numero di morti resta 21. Anche il giornale tedesco riporta le parole del sindaco Luigi Brugaro, che ha descritto la scena come della tragedia come “apocalittica”.

Per il giornale tedesco la ricostruzione dei fatti vede l’autobus urtare le linee elettriche. Per questo avrebbe preso fuoco prima della caduta. Si indaga ancora sulle dinamiche. Le Monde riporta la notizia facendo attenzione alle vittime e ai feriti, “tra cui risultano tre ucraini, un croato, un tedesco e un francese”, scrive. Il capo della diplomazia francese, Catherine Colonna, resta in contatto con le autorità italiane per l’identificazeion di possibili vittime francesi.

El Pais e Kyiv Independent

Su El Pais si descrivono gli istanti prima della caduta. I filmati sono stati sequestrati dalla polizia, ma il giornale parla di un ribaltamento prima della caduta. Cita tra le voci autorevoli il ministro dell’Interno Piantedosi, (tra le altre che si sono pronunciate) che dichiara: “È un bilancio molto tragico e drammatico”.

Tra i feriti risultano diversi ucraini, ma nella mattina del 4 ottobre ancora nessuna notizia di Mestre ha coperto le prime pagine dei giornali di informazione dell’Ucraina.