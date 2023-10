Incidente dell'autobus a Mestre, da Conte a Brugnaro: "Scena apocalittica". Cordoglio dei leader europei

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Una scena apocalittica. Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro descrive l’incidente di Mestre che ha causato 21 morti e 18 feriti. Cordoglio anche da parte del Governo, con Meloni e Salvini, e delle opposizioni.

La reazione di Brugnaro e del Governo

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato tra i primi a esprimere cordoglio sui social per quanto accaduto a Mestre: “Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole” ha detto il primo cittadino.

Anche dal Governo sono arrivati messaggi rivolti a vittime e soccorritori dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre” ha detto il capo del governo.

È intervenuto tramite social anche il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini: “Sono in contatto con la prefettura, con i vigili del fuoco e Luca Zaia: 21 decessi e 18 feriti, di cui 6 pazienti a Mestre. L’autobus era elettrico, nuovo, non era un mezzo vecchio e usurato” ha sottolineato il leader della Lega.

I leader delle opposizioni sull’incidente di Mestre

Anche dalle opposizioni sono arrivati messaggi per le persone coinvolte nell’incidente. La segretaria del PD Elly Schlein ha dichiarato: “Esprimo a nome mio e del Partito Democratico il più profondo cordoglio per il gravissimo incidente di Mestre. Grazie a tutti coloro che in queste ore terribili stanno prestando soccorso ai feriti.”

Anche Giuseppe Conte ha espresso solidarietà alle famiglie a nome suo e del partito: “Non ci sono parole per l’immane tragedia di Mestre. Il Movimento 5 Stelle esprime la sua totale vicinanza all’immenso dolore di chi ha perso i propri cari e il pieno sostegno a chi opera in queste ore per salvare vite.”

Il cordoglio dall’estero

Alcune delle vittime dell’incidente sarebbero straniere, e proprio dall’estero sono giunti diversi messaggi di cordoglio: “Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime ed ai feriti del grave incidente di Mestre. Sono vicina al Presidente Mattarella, al Presidente Meloni ed al sindaco di Venezia Brugnaro in questo momento di profondo dolore” ha scritto sui social in italiano la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

Emmanuel Macron, Presidente della Francia, ha aggiunto: “I nostri pensieri questa sera sono rivolti al popolo italiano, alle famiglie e ai cari delle vittime della terribile tragedia di Venezia” sempre in italiano.