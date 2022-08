L'appello di Berlusconi per le elezioni 2022: "Vota comunista". Ma è una gag: il video

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

“Se tu sei d’accordo, se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre devi andare a votare per il Partito Comunista“. Così Silvio Berlusconi chiude uno dei suoi ultimi video postati sui social per la campagna elettorale. Salvo poi svelare che si tratta di una gag.

Berlusconi, lo sketch sui social

La richiesta di voto per i comunisti mascherata da gag è arrivata al termine di uno dei video postato sulle pagine social di Silvio Berlusconi in cui l’ex premier illustra in ‘pillole’ il programma di Forza Italia in vista delle elezioni anticipate del 25 settembre prossimo.

Nel video il leader di Forza Italia parla del tema della sicurezza e chiude con un appello rivolto agli elettori. “Se tu sei d’accordo, se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre devi andare a votare per il Partito Comunista”, dice a sorpresa Berlusconi.

La gag di Berlusconi: “Il 25 settembre vota comunista”

Non un lapsus, ma uno sketch preparato. Subito dopo l’appello a votare per la sinistra Berlusconi finge di trasalire per l’errore, porta una mano sul cuore e si corregge: “Ho sbagliato, devi votare per noi. Per Forza Italia”.

La clip poi finisce con il sorriso rivolto dal leader di Forza Italia a chi stava seguendo la registrazione del video.