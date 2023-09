Kim Jong-Un cambia la Costituzione della Corea del Nord: il potenziamento nucleare diventa legge dello Stato

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

La Corea del Nord ha cambiato la propria Costituzione e si è attribuita lo status di potenza nucleare. I media locali hanno riportato le parole del leader Kim Jong-Un sul cambiamento, definito “necessario per fronteggiare le provocazioni da parte degli Stati Uniti”. L’ammodernamento delle armi nucleari, in un squadro di deterrenza, sono considerate dalla Corea del Nord l’unica sicurezza per mantenere una posizione strategica nel mondo. Lo scorso anno il Paese ha già sancito l’uso di attacchi nucleari preventivi per la propria protezione.

Il cambio della Costituzione

Il 26 e il 27 settembre si è tenuta la 14esima Assemblea del popolo (il Parlamento della Corea del Nord), con lo scopo di inserire nella Costituzione lo status di Paese dotato di armi nucleari. Nello specifico i termini utilizzati sono stati: “forza nucleare permanente”.

Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha commentato la notizia ai media, sottolineando come “la politica di edificazione della forza nucleare della Repubblica Popolare Democratica di Corea (n.d.r Corea del Nord) è stata resa permanente nella forma della legge di base dello Stato”.

9a sessione della 14a Assemblea popolare suprema, presso la Sala delle Assemblee di Mansudae a Pyongyang (Corea del Nord, 26 e 27 settembre 2023)

Sull’orlo di una guerra nucleare

La decisione appare coerente con quanto dichiarato dall’ambasciatore di Pyongyang presso l’Onu. Durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite infatti gli Stati Uniti sono stati criticati per aver intrapreso azioni di provocazione nel nord-est asiatico.

La Corea del Nord, attraverso il portavoce, ha quindi dichiarato ufficialmente che il Paese, per via della situazione militare nella penisola coreana e nei suoi dintorni, si sta avvicinando all’orlo di una guerra nucleare per colpa delle azioni sconsiderate degli Stati Uniti. Cina, Giappone e Corea del Sud terranno un summit trilaterale il prima possibile.

Test nucleari e difesa

Nell’anno in corso la Corea del Nord ha superato i propri record di test balistici effettuati. La tensione con i Paesi vicini e i loro alleati, come Corea del Sud e Stati Uniti è cresciuta ai massimi storici, ma il passaggio più critico è avvenuto lo scorso anno.

Infatti non solo la Corea del Nord è diventata una potenza nucleare, non solo ha un nemico dichiarato pubblicamente, ma ha aggiornato anche le sue intenzioni: il Paese ha regolato l’uso di attacchi nucleari preventivi a scopo difensivo.