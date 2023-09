Due missili lanciati dalla Corea del Nord di Kim Jong-un verso il Mar del Giappone prima del vertice con Putin

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Missili nord coreani nel Mar del Giappone. La Corea del Sud ha segnalato il lancio di razzi balistici da parte di Pyongyang nel mare a largo delle coste della penisola, mentre in Russia si svolgeva l’incontro tra il dittatore Kim Jong-un e Vladimir Putin.

Il lancio dei missili nel Mar del Giappone

La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici al largo delle proprie coste. I due ordigni sono ammarati nel Mar del Giappone e sono stati segnalati agli alleati occidentali dalle autorità della Corea del Sud.

Il lancio è avvenuto nella tarda mattinata coreana, mentre in Europa era piena notte. Le forze armate di Seul hanno rafforzato la loro sorveglianza e vigilanza in previsione di altri possibili lanci.

Fonte foto: ANSA L’incontro tra Putin e Kim

La Corea del Sud ha anche sottolineato la sua continua collaborazione con le forze armate statunitensi e si è detta pronta a intervenire in caso la situazione lo richiedesse.

L’incontro tra Kim Jong-un e Putin

Proprio mentre i missili nord coreani cadevano nelle acque del Mar del Giappone, il dittatore del Paese Kim Jong-un si trovava per la prima volta dal 2020 al di fuori dei propri confini nazionali.

Dopo un lungo isolamento dovuto principalmente alla pandemia da Covid-19 infatti, Pyongyang ha aperto le proprie frontiere per permettere al proprio leader di recarsi in Russia e incontrare Vladimir Putin.

L’atteso meeting è avvenuto nella città russa orientale di Vostochny, al confine con la Cina, per permettere a Kim di muoversi con il mezzo che ha caratterizzato gli spostamenti di tre generazioni di dittatori nord coreani: il treno di Stato fatto costruire da suo nonno.

L’obiettivo di questo incontro è quello di stabilire una fornitura di armi dalla Corea del Nord in direzione della Russia, che sta prosciugando le proprie scorte di munizioni nella guerra in Ucraina e si trova troppo isolata dalle sanzioni occidentali per importarle dai maggiori fornitori internazionali.

Il Giappone conferma i lanci

Anche il Giappone ha rilevato il lancio di missili della Corea del Nord. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal portavoce del governo nipponico Hirokazu Matsuno, i razzi sono caduti proprio nell’area economica esclusiva del Paese.

Durante l’ultimo anno la Corea del Nord ha intensificato la propria attività militare. L’ultimo lancio è stato registrato lo scorso 30 agosto.