Khaby Lame è ufficialmente italiano, il tiktoker più famoso al mondo riceve la cittadinanza: "Un orgoglio"

Khaby Lame è da oggi ufficialmente italiano. Il tiktoker più seguito nel mondo ha ricevuto la cittadinanza dal Comune di Chivasso, in provincia di Torino, dove è cresciuto, dopo aver recitato il giuramento di fedeltà “alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. L’influencer da oltre 140milioni di follower sui social (contando solo Tik Tok) ha ricevuto la copia del decreto della Presidenza della Repubblica che lo scorso 8 giugno gli aveva riconosciuto la cittadinanza italiana.

Il giuramento

“Sono molto orgoglioso. Mi sentivo italiano anche prima di oggi perché sono cresciuto qui. Sento però una grande responsabilità per il giuramento che ho pronunciato, non sono parole al vento” ha detto Khaby Lame al termine della cerimonia, nella quale ha ricevuto una copia della Costituzione.

Il 22enne, all’anagrafe Khabane Serigne Lame, ha pronunciato la classica formula del giuramento davanti all’ufficiale di stato civile e diversi assessori del Comune di Chivasso, portando così a compimento il desiderio espresso in diverse occasioni di essere riconosciuto ufficialmente come cittadino italiano.

“Sono cresciuto alle case popolari di via Togliatti, a Chivasso dove eravamo contenti anche se non avevamo niente, non mi sono ancora abituato al successo”, ha ricordato Khaby con emozione al termine della cerimonia.

La questione della cittadinanza

Nato in Senegal, ma trasferito a Chivasso con la famiglia dall’età di un anno, ha spesso recriminato in diverse interviste il fatto di non avere ancora la cittadinanza nonostante abbia vissuto e studiato da sempre in Italia, sottolineando che “solo ora che sono diventato famoso pensano alla mia cittadinanza, prima non importava a nessuno”.

“Non è giusto – aveva detto Lame a Repubblica – che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me”.

Il Tweet di Sibilia

In risposta a quell’intervista, il sottosegretario dell’Interno, Carlo Sibilia, aveva rassicurato così l’influencer su Twitter: “Caro Khaby Lame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana é stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo”.