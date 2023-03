Kekko Silvestre dei Modà e la depressione: "Non riuscivo a camminare", il video con la lettera della figlia

Kekko Silvestre, cantautore e frontman dei Modà, riesce a stento a trattenere l’emozione mentre racconta la sua lunga battaglia contro la depressione. Eppure l’artista oggi ha scoperto una nuova forza, che è tutta nella lettera della figlia Gio che arriva come un fulmine a ciel sereno durante l’intervista a ‘Verissimo’, su Canale 5.

Kekko Silvestre dei Modà e la depressione

La battaglia di Kekko Silvestre contro la depressione è cosa nota. Il cantautore milanese non ha mai fatto mistero delle sue fragilità, e nel salotto condotto da Silvia Toffanin ritorna con la mente a quei giorni difficili in cui accusava addirittura difficoltà nei movimenti più ordinari.

Il racconto: “Il 29 aprile 2021 mi sveglio e non mi sentivo più le gambe, non muovevo le gambe e non riuscivo ad andare neanche al bagno. Mi davano vitamine. Poi hanno chiamato il neurologo perché avevano paura fosse una malattia degenerativa, ma il medico ha parlato subito di depressione”.

Kekko Silvestre dei Modà ha raccontato la sua depressione a ‘Verissimo’

Il motivo, racconta la voce dei Modà, era tutto nel tempo passato a reprimere paure e attacchi di panico, per questo la depressione lo stava divorando nei tessuti muscolari.

La voglia di rinascere

Poco dopo il cantautore ha trovato la forza di reagire, specialmente quando si è posto la domanda: “E se muoio, a lei cosa rimane?”.

Quindi, con la scusa di andare a fare pilates, Kekko Silvestre è andato in Comune e ha ritirato i documenti per il matrimonio. “Ho pensato che se mi fosse successo qualcosa lei non sarebbe potuta venire neanche in ospedale, non avrebbe i suoi diritti”.

Poi il cantautore ha parlato di Gioia, sua figlia: “La cosa più bella che potessi fare”.

La lettera della figlia Gioia

Gli autori di ‘Verissimo’ hanno riservato una grande sorpresa per il cantautore. In un video sua figlia Gioia leggere una lettera piena d’amore al padre.

Le parole di “Gio Gio”, come il cantante dei Modà chiama la sua ragazzina: “Non ti farò una lettera come le altre, ma una lettera più speciale di qualunque altra cosa, ti dirò le cose che non riesco a trasmetterti di persona”.

In seguito: “Tu lo sai quanto ti amo, e come figlia e ti dico che ti ho visto super carico a Sanremo, ma prima di andare ti ho visto preoccupato. Certo, da figlia non so come ti senti e non posso capire le tue emozioni o le sensazioni che hai provato, ami la musica e questo lo so”.

I Modà, infatti, hanno partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano ‘Lasciami‘.

Quindi, la musica: “Ogni volta che scrivi un brano, la prima persona a cui lo fai sentire sono io e te ne sono grata. Vorrei dirti tante cose ma diventerebbe un libro. Ti auguro che la musica ti faccia sentire quella grande forza che a ogni concerto trasmetti, e spero che un giorno mi porterai a Disneyland. Ti amo infinitamente, tua Gioia”.

Inevitabile l’emozione di Kekko Silvestre, che commenta: “Non sono andato alla sua comunione perché non riuscivo a muovermi dal divano. Ero immobile. Spero che lei capisca, anzi ne sono certo”.