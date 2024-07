Joe Biden si ritira, il commento di Donald Trump e le parole di Kamala Harris: le prime reazioni

Joe Biden ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alle presidenziali Usa. Dopo giorni di pressioni sulla sua candidatura, il capo della Casa Bianca ha deciso di fare il passo indietro chiesto da tanti esponenti del Partito democratico e di lasciare spazio a Kamala Harris. In un messaggio immediatamente successivo, il presidente degli Stati Uniti ha comunicato il suo endorsement nei confronti della sua vicepresidente, che sarà la candidata indicata dall’81enne per le elezioni del prossimo 4 novembre. Una decisione che ha fatto esultare Donald Trump, tra i primi a commentare la svolta sulla corsa alla Casa Bianca.

Il ritiro di Biden

“È stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui miei compiti come presidente per il resto del mandato”: si legge così nella lettera con cui Biden annuncia il ritiro, anticipando di volere tenere un discorso alla Nazione per spiegare la sua scelta.

“Voglio ringraziare la vicepresidente Kamala Harris per essere stata una partner straordinaria” ha scritto ancora il presidente degli Usa, dopo aver rivendicato i risultati ottenuti durante il suo mandato.

Poco dopo un altro messaggio sul suo profilo X, nel quale ha comunicato la volontà di offrire il “pieno sostegno e endorsement affinché Kamala sia la candidata del nostro partito quest’anno”.

Il commento di Donald Trump

La reazione di Donald Trump non si è fatta attendere. Con una telefonata alla Cnn, il candidato repubblicano è stato tra i primi a commentare ritiro del suo avversario alla corsa per la Casa Bianca, attaccando Biden come “di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese”. Il tycoon si è espresso anche sull’appoggio alla vicepresidente Kamala Harris che, sostiene, sarà più facile da sconfiggere.

“Il corrotto Joe Biden non era adatto per candidarsi da presidente, e di certo non lo è per fare il presidente. Non lo è mai stato. Ha raggiunto la posizione di presidente con le bugie. Fake news e senza lasciare il suo scantinato” ha scritto poi Trump sulla sua piattaforma social Truth.

Trump, inoltre, ha anche gettato dei sospetti sulla diagnosi da Covid del presidente Usa, che avrebbe fatto parte del “complotto” per cambiare in corsa il candidato. “Qualcuno – ha scritto il tycoon – crede davvero che Joe il corrotto avesse il Covid? No, lui voleva uscire fin dal 27 giugno, la notte del dibattito, dove è stato completamente cancellato”.

Il candidato repubblicano ha continuato l’offensiva anche tramite le mail della campagna elettorale, scrivendo che Biden “ha lasciato la corsa in completa disgrazia” chiedendo a “un milione di patrioti pro-Trump di contribuire” con donazioni per la sua campagna. “L’establishment di Washington, i media che odiano l’America e il corrotto `deep State´ hanno fatto tutto il possibile per proteggere Biden, ma il vostro sostegno lo ha semplicemente messo fuori gara! Adesso avanti a tutta velocità!” ha aggiunto Trump.

Le altre reazioni dagli Usa

La lettera con cui Joe Biden ha annunciato il suo ritiro è stata condivisa con dei cuoricini a corredo dalla moglie Jill. Di tutt’altro segno la reazione del patron di X Elon Musk, che ha rilanciato il post del presidente Usa con due emoji che ridono a crepapelle.

Dal partito repubblicano sono arrivata invece le richieste di dimissioni immediate: “Se Joe Biden non può candidarsi per la rielezione, non è in grado e non è idoneo a svolgere la carica di Presidente degli Stati Uniti. Deve dimettersi immediatamente” ha scritto la presidente della conferenza repubblicana della Camera, Elise Stefanik. Parole ribadite dal leader repubblicano e speaker della Camera Usa, Mike Johnson.

Tra i commenti di tenore opposto, quelli dei democratici: “Il presidente Biden è stato un presidente straordinario, che ha fatto la storia – ha scritto tra i primi il governatore della California, Gavin Newsom – Un leader che ha combattuto duramente per i lavoratori e ha ottenuto risultati sorprendenti per tutti gli americani. Passerà alla storia come uno dei presidenti di maggior impatto e altruismo. Grazie, Joe Biden”.

Secondo il capo dei democratici al Senato, Chuck Schumer, la giornata di oggi dimostra che il presidente Joe Biden è un “vero patriota e un grande americano”, che ha messo”al primo posto il suo partito e il nostro futuro”.

“Il presidente Joe Biden è un patriota americano che ha sempre messo il nostro Paese al primo posto” ha affermato l’ex speaker democratica alla Camera, Nancy Pelosi.

Sull’annuncio del presidente Usa si è espresso anche Barack Obama: “Joe Biden è stato uno dei presidenti americani più importante, nonché un caro amico e alleato per me. Oggi, ci è stato anche ricordato, ancora una volta, che è un patriota di primissimo ordine” ha scritto su X l’ex presidente degli Stati Uniti.

In serata è arrivata la prima dichiarazione di Kamala Harris, che si è detta “onorata di avere l’approvazione del presidente”. “La mia intenzione è ottenere questa nomination” ha affermato riferendosi alla decisione sulla sua candidatura che sarà presa alla convention democratica di agosto.

“Mancano 107 giorni al giorno delle elezioni. Insieme, combatteremo. E insieme vinceremo” ha affermato ancora la vicepresidente Usa.