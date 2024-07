Joe Biden positivo al Covid, come sta il presidente degli Stati Uniti e quali sintomi ha

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Joe Biden è positivo al Covid. Per questo, ha cancellato un evento a Las Vegas ed è partito per il Delaware, dove lavorerà in isolamento. Ma come sta il presidente degli Stati Uniti d’America e quali sintomi presenta? A far chiarezza ci ha pensato il medico di Biden.

Come sta Joe Biden, positivo al Covid

Nonostante la positività al coronavirus, Joe Biden dice di sentirsi “molto bene“.

Anche il medico, come riportato dall’agenzia ANSA, ha confermato che i sintomi accusati dal presidente degli Stati Uniti d’America sono lievi, la temperatura è normale e la terapia è stata già avviata.

Kamala Harris candidata al posto di Joe Biden?

La notizia della positività al Covid di Joe Biden è arrivata proprio mentre tra i democratici sembrerebbero aumentare le spinte a un suo ritiro dalla corsa alle nuove elezioni Presidenziali negli Usa.

“Sono il candidato e prevedo di vincere“, avrebbe detto Joe Biden ai leader democratici di Camera e Senato, rispettivamente Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, con i quali si è incontrato nei giorni scorsi. Lo ha riferito il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates. Secondo indiscrezioni, però, Schumer avrebbe esortato Joe Biden a lasciare la corsa.

Stando a quanto riportato dalla Cnn, Joe Biden si starebbe mostrando più “ricettivo” di fronte alle discussioni in atto sul suo futuro riguardanti un suo possibile ritiro nella corsa alla Casa Bianca. L’attuale presidente degli Stati Uniti d’America starebbe chiedendo ai suoi consiglieri se ritengono che “Kamala Harris possa vincere le elezioni”.

Il discorso di Joe Biden alla nazione dopo l’attentato a Donald Trump

Dopo l’attentato a Donald Trump durante un comizio del candidato repubblicano alle Presidenziali Usa a Butler, In Pennsylvania, il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden ha tenuto un discorso alla nazione dalla Roosevelt Room della Casa Bianca.

Biden ha detto: “L’attentato a Donald Trump impone a tutti noi un passo indietro. Un tentativo di assassinio è contrario a tutto quello che noi sosteniamo. Questo è il momento dell’unità. Dobbiamo sentirci uniti come nazione: in America non c’è posto per alcun tipo di violenza“.