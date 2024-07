Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca: "Essere presidente grande onore". Chi sarà il successore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden si è ufficialmente ritirato dalla corsa per la rielezione alla Casa Bianca. La notizia, ormai nell’aria da alcuni giorni, è stata ufficializzata dal presidente in una nota ufficiale. “È stato il più grande onore della mia vita servire come presidente” ha dichiarato Joe Biden. “E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirarmi e concentrarmi solamente sui mai compiti come presidente per il resto del mandato”.

Joe Biden si ritira: non sarà presidente, l’annuncio su X

Dopo il brutto risultato ottenuto nel faccia a faccia mediatico con il suo avversario Donald Trump, una lunga serie di gaffe, errori, défaillances, aver contratto il Covid e le tante pressioni – probabilmente insostenibili – da parte del partito, Joe Biden ha fatto un passo indietro e si è ufficialmente ritirato dalla corsa alla Casa Bianca.

Nella sua lettera, affidata a X, il presidente Joe Biden ha annunciato che parlerà alla Nazione nei prossimi giorni, per spiegare la sua scelta.

La lettera del ritiro di Joe Biden su X

“Permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per vedermi rieletto. Voglio ringraziare il Vicepresidente Kamala Harris per essere stato un partner straordinario in tutto questo lavoro” ha aggiunto nel post.

“Permettetemi di esprimere il mio sincero apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me. Oggi credo quello che ho sempre creduto: che non c’è niente che l’America non possa fare, quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che noi siamo gli Stati Uniti d’America” ha ribadito nella lettera.

Joe Biden e l’appoggio alla sua vice Kamala Harris

A distanza di circa mezz’ora, dopo averla nominata nell’ormai già storica lettera, Joe Biden ha ufficializzato anche il suo endorsement. La vicepresidente Kamala Harris avrà il suo sostegno e sarà quindi lei, con ogni probabilità, a sfidare Donald Trump come candidata alla Casa Bianca per i Democratici.

“Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la nomina e di concentrare tutte le mie energie sui miei doveri di presidente per il resto del mio mandato” ha annunciato Biden.

“La mia primissima decisione come candidato del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come mio vicepresidente. Ed è stata la migliore decisione che ho preso” ha spiegato.

“Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio appoggio affinché Kamala sia la candidata del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo” ha concluso.

La reazione di Donald Trump

È arrivata la reazione del candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, in una telefonata con la Cnn avvenuta a breve distanza dall’annuncio del ritiro dalla corsa da parte di Joe Biden.

“È di gran lunga il peggior presidente nella storia del nostro Paese” ha sentenziato Trump, che poi ha offerto anche un commento sulla probabile nuova sfidante, Kamala Harris, che secondo lui “sarà più facile da sconfiggere di quanto lo sarebbe stato Biden”.