Joe Biden pronto al ritiro nella corsa alla Casa Bianca con Trump: come cambiano i sondaggi con Kamala Harris

Joe Biden avrebbe cominciato a valutare il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca per un secondo mandato. I leader democratici del Congresso si aspettano che la vicepresidente Kamala Harris raccolga lo scettro di Biden nella campagna elettorale. I dem temono che Trump, uscito rafforzato dall’attentato subito, possa rivelarsi un avversario troppo forte per Biden.

Joe Biden positivo al Covid

Il presidente Usa è intanto positivo al Covid. Biden è in isolamento nella sua casa di Rehoboth. Era atteso a un evento di UnidosUS, l’organizzazione che rappresenta gli ispanici e i latinos, ma la sua partecipazione è stata cancellata.

Biden medita il ritiro

Secondo la testata Axios, che cita esponenti di punta del partito democratico, il presidente “in privato è rassegnato alle crescenti pressioni e ai sondaggi negativi”. La rinuncia alla corsa per il secondo mandato potrebbe arrivare entro il weekend.

La vicepresidente Kamala Harris.

Anche secondo il New York Times Biden “sta accettando la possibilità di dover lasciare la corsa”. Una fonte riferisce che infine “la realtà sta prendendo il sopravvento”. “Siamo vicini alla fine”, riferisce la Nbc citando un membro dello staff politico del presidente.

A pesare sulla scelta diversi fattori. Il primo fra tutti è il fallito attentato a Donald Trump, dal quale The Donald è uscito rafforzato.

Secondo un sondaggio realizzato da Ipsos/Reuters fra gli elettori statunitensi pubblicato martedì 16 luglio, il repubblicano ha conquistato il 43% delle preferenze, mentre il democratico è a quota 41%. Secondo un sondaggio di Cbs News/YouGov, invece, il miliardario è in vantaggio con il 52% delle preferenze contro il 47% del presidente in carica.

Ma sulla possibile scelta di Biden pesano anche altri fattori, come il voltafaccia di Obama secondo il quale per Biden “la strada verso la vittoria si è ristretta in maniera significativa”. E le recenti dichiarazioni, lapidarie, dell’attore George Clooney, da sempre sostenitore dem: “Non vinciamo con questo candidato”.

Dopo mesi di silenzio, la stampa progressista e numerose voci dem hanno preso atto del fatto che il declino cognitivo di Biden è tale da renderlo inadatto a un secondo mandato.

Il gradimento di Kamala Harris

Secondo i sondaggi, se il candidato democratico fosse Joe Biden o Kamala Harris cambierebbe assai poco: sempre Cbs News/YouGov, che come detto dà Trump al 52%, attribuisce a Kamala Harris il 48% delle preferenze (contro il 47% di Biden).