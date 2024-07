Jack Black e Tenacious D nei guai per Donald Trump: tour cancellato per la battuta di Kyle Gass sull'attentato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Jack Black ha annullato il tour della sua band Tenacious D dopo una battuta del suo chitarrista Kyle Gass in merito al fallito attentato a Donald Trump. L’attore e musicista ha spiegato il motivo della sua decisione con un breve comunicato affidato a Instagram.

La battuta di Kyle Gass

Tutto è iniziato domenica 14 luglio a Sydney, in Australia, dove il gruppo comico-rock si stava esibendo sul palco. A un certo punto qualcuno ha domandato al chitarrista e attore Kyle Gass cosa desiderasse per il suo compleanno.

La risposta, improntata alla provocazione e al dark humor: “La prossima volta non mancate Trump“. La battuta, in riferimento all’attentato subito da Donald Trump, ha innescato un effetto palla di neve e nel giro di poche ore si è generata una valanga di critiche crescenti e attacchi a Gass e alla band.

Fonte foto: Getty Kyle Gass, chitarrista dei Tenacious D

L’accusa più ricorrente di chi ha contestato Gass e i Tenacious D è quella di avere fatto “hate speech”, incitamento all’odio, una questione estremamente seria nel dibattito pubblico statunitense.

Cancellato il tour di Jack Black coi Tenaciuos D

Al culmine della polemica, nella giornata di martedì 16 luglio, Jack Black ha annunciato via Instagram la cancellazione del tour dei Tenacious D.

“Sono rimasto colto di sorpresa da quanto detto durante lo spettacolo di domenica”, ha scritto Black su Instagram. “Non perdonerei mai discorsi di odio o incoraggerei la violenza politica in alcuna forma. Dopo molte riflessioni, non ritengo più opportuno continuare il tour dei Tenacious D, e tutti i piani creativi futuri sono sospesi. Sono grato ai fan per il loro supporto e comprensione”, ha concluso.

Il post, al quale sono stati disattivati i commenti per evitare ulteriori speculazioni, ha ricevuto in poche ore oltre 600.000 like.

Le scuse di Kyle Gass dopo la battuta su Donald Trump

Black ha successivamente aggiunto di essere “grato ai fan per il loro supporto e comprensione“. I fatti avevano già portato al rinvio del concerto di martedì a Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud.

Su Instagram Gass si è scusato per il commento sull’attentato a Trump, dicendo che si è trattato di una “grave mancanza di giudizio”.

“La battuta che ho improvvisato sul palco domenica sera a Sydney era altamente inappropriata, pericolosa e un terribile errore” ha detto.

“Non perdono la violenza di nessun tipo, in nessuna forma, contro nessuno. Quello che è successo è stata una tragedia e sono incredibilmente dispiaciuto per la mia grave mancanza di giudizio. Mi scuso profondamente con coloro che ho deluso e mi rammarico davvero qualsiasi dolore che ho causato”, ha concluso.