Spari su Trump al comizio, l’ex presidente ferito a un orecchio. Ucciso l’attentatore, un morto e un ferito

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Attentato contro Donald Trump durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. Uditi almeno una decina di spari: l’ex presidente è stato ferito ad un orecchio. “Sta bene, è al sicuro in un ospedale della zona” fanno sapere dal suo staff. Il cecchino, che ha sparato da un tetto a poca distanza dal palco, è stato ucciso dagli uomini del Secret Service. Almeno un morto tra i partecipanti e una persona ferita in gravi condizioni.

Spari contro Trump al comizio in Pennsylvania

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha subito un “tentato omicidio”: lo ha confermato Kevin Rojek, responsabile dell’ufficio FBI di Pittsburgh.

Il tycoon aveva iniziato da pochi minuti un comizio a Butler, in Pennsylvania, quando si è sentito il rumore di almeno due colpi di arma da fuoco.

Trump si porta le mani al volto e cade dietro il podio, tra il panico dei presenti che cercano rifugio dai nuovi colpi sparati verso la folla. Il leader dei repubblicani si rialza poco dopo, sostenuto dagli agenti dei servizi segreti, ha del sangue sul volto ma alza il pugno al cielo. Sta bene.

Gli uomini del suo staff fa sapere che, del tutto fuori pericolo, il candidato alle prossime presidenziali si trova al sicuro in un ospedale della zona, dove è stato medicato perché ferito a un orecchio.

Notizia in aggiornamento