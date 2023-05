Ipotesi abusi su una 19enne americana: è stata trovata sanguinante in discoteca a Milano, indagini in corso

Possibile violenza sessuale ai danni di una 19enne di nazionalità statunitense. La ragazza è stata soccorsa nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio fuori da una discoteca di via Tocqueville, in centro a Milano.

La ricostruzione

Come riferito dall’agenzia Ansa, a dare l’allarme è stato un buttafuori di una discoteca di via Tocqueville, zona della “movida” milanese.

La 19enne è stata vista barcollare, con delle tracce di una possibile violenza sessuale. In stato confusionale, la giovane non è riuscita in un primo momento a spiegare ciò che era successo nel locale dove si trovava in compagnia di alcune amiche. Avrebbe poi dichiarato di essere stata violentata in bagno, ma i ricordi sono annebbiati a causa dell’abuso di alcol.

I soccorsi

La ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza e portata alla clinica Mangiagalli, dove si trova il centro Svs (soccorso vittime sessuali) per accertamenti e capire se abbia subito abuso.

Ora gli investigatori della squadra mobile, guidati da Marco Calì, coordinati dalla procura, stanno cercando di mettere insieme il puzzle per ricostruire la notte della giovane.

Le indagini

Secondo quanto riportato da Il Giorno, la squadra mobile ha vagliato le immagini interne al bagno del locale, dentro al quale lei dice di aver subito la violenza.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Tocqueville, il luogo del presunto stupro: indagini in corso

Dalle immagini analizzate si vedrebbe la ragazza entrare in bagno, ma nella toilette sarebbe sempre rimasta sola. Tuttavia, gli investigatori stanno controllando tutte le immagini riprese all’interno della discoteca per capire se la ragazza si sia appartata on qualcuno.

Sul sangue della giovane sono in corso analisi per capire se siano presenti tracce di benzodiazepine.

Ennesimo possibile stupro

Se confermato, si tratterebbe dell’ennesimo caso di stupro a Milano in poche settimane. L’ultimo risale alla notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio. Anche in quel caso il luogo dell’aggressione è stata una discoteca, situata in via Padova, nella zona nord orientale del capoluogo lombardo.

Un caso che ha fatto particolarmente discutere è quello riguardante lo stupro ai danni di una turista francese alla stazione Centrale, risalente al 28 aprile 2023. Il responsabile, un uomo senza fissa dimora, è stato fermato dalla polizia.

Il 29 aprile 20233, presso piazza Carbonari, è invece stata violentata una clochard, mentre alcuni giorni è purtroppo toccato a una ragazza impiegata in un Hotel nella zona di Porta Garibaldi.