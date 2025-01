Insediamento di Donald Trump da presidente Usa, Giorgia Meloni a Washington: perché la sua presenza è speciale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È oggi il giorno dell’insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Usa, con la cerimonia che si svolgerà davanti al Campidoglio, a Washington, a partire dalle ore 18 italiane. Alla parata sarà presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, unica leader europea ad essere stata invitata.

L’insediamento di Donald Trump

Nella giornata di oggi – lunedì 20 gennaio 2025 – Donald Trump diventerà ufficialmente il 47esimo presidente degli Stati Uniti, succedendo a Joe Biden.

La cerimonia, che si svolgerà di fronte al Campidoglio, inizierà a mezzogiorno (le ore 18 italiane), con Donald Trump e il suo vice JD Vance che presteranno giuramento davanti al presidente della Corte Suprema John Roberts.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni, unica leader europea presente alla cerimonia di insediamento del 47esimo presidente Usa Donald Trump

La cerimonia avverrà al chiuso, sotto la cupola di Capitol Hill, a causa delle rigide temperature che ci sono attualmente a Washington, e dopo il giuramento il nuovo presidente non parteciperà alla tradizionale parata verso la Casa Bianca, preferendo raggiungere i suoi sostenitori alla Capitol One Arena.

L’arrivo della presidente Giorgia Meloni

Alla cerimonia saranno presenti Joe Biden (mentre Trump non si presentò al suo insediamento) e Kamala Harris, oltre a tutti gli ex presidenti ancora in vita, come Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush.

Presenti anche, oltre all’immancabile Elon Musk, i leader della tecnologia mondiale, tra i quali Jeff Bezos di Amazon, Mark Zuckerberg di Meta, Shou Zi Chew di TikTok, Sam Altman di OpenAI e Tim Cook di Apple.

Di norma all’insediamento non è prevista la presenza dei leader stranieri, ma Donald Trump ha fatto uno strappo alla regola invitando Giorgia Meloni (unica leader europea presente), che è arrivata a Washington con una delegazione di Fratelli d’Italia composta da Carlo Fidanza, Andrea Di Giuseppe e Antonio Giordano.

Gli altri leader invitati alla cerimonia

Confermata anche la presenza del presidente argentino Javier Milei e di quello dell’Ecuador Daniel Noboa, mentre l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro non riuscirà a prendere parte all’evento, non essendo più in possesso del passaporto a causa di alcune indagini sul suo conto.

Assenti anche il presidente cinese Xi Jinping, che dovrebbe inviare il vicepresidente Han Zeng, e il presidente ungherese Viktor Orbán, la cui presenza sarà in dubbio fino all’ultimo momento.

Diversi anche i ministri degli esteri che saranno presenti per rappresentare i rispettivi Paesi alla cerimonia di insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti, a otto anni esatti dall’ultima volta.