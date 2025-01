L'Inauguration Day di Donald Trump si terrà al chiuso per freddo artico: tra gli invitati anche Giorgia Meloni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È tutto pronto per l’Inauguration Day statunitense. La cerimonia di insediamento di Donald Trump, 47esimo presidente degli Usa, si terrà lunedì 20 gennaio a Washington, al Campidoglio, e segnerà l’inizio di un nuovo capitolo della storia politica a stelle e strisce, oltre che la fine del mandato dell’amministrazione di Joe Biden. Come comunicato dall’ex tycoon in persona, l’evento si svolgerà al chiuso a causa delle temperature rigide previste in quella data nella capitale americana. All’evento sarà presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L’Inauguration Day di Donald Trump

A dare notizia del fatto che la cerimonia si svolgerà al chiuso è stato lo stesso Trump, attraverso un post pubblicato sul suo social Truth.

“Le previsioni meteo per Washington, D.C., potrebbero portare le temperature a minimi storici – ha fatto sapere il repubblicano – Un’ondata artica sta spazzando il Paese. Pertanto, ho ordinato che il discorso di insediamento, oltre alle preghiere e agli altri discorsi, venga pronunciato nella Rotonda del Campidoglio degli Stati Uniti, come fu usato da Ronald Reagan nel 1985, anche in quel caso a causa del clima molto freddo”.

Fonte foto: ANSA Donald Trump e Melania Trump al Campidoglio degli Stati Uniti, a Washington D.C.

Il neopresidente eletto ha definito “pericolose” le condizioni atmosferiche, spiegando di non volere che le persone presenti – tra forze dell’ordine e sostenitori – corrano dei rischi per la propria salute. Sono infatti previste, per mezzogiorno, temperature vicine ai -6 gradi.

Trump, come riportato dal sito di Rai News, sarà scortato alla Casa Bianca insieme alla moglie Melania dai membri del Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, il comitato speciale istituito per le cerimonie inaugurali. Qui è in programma un tè in compagnia di Joe Biden e della moglie Jill. Al termine dell’incontro, si terrà una parata che si concluderà al Campidoglio.

Giorgia Meloni e gli altri invitati

Tra gli ospiti presenti al Campidoglio figureranno gli ex presidenti Usa Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush, oltre che l’ex avversaria Kamala Harris.

Tanti anche i leader stranieri: tra questi, il presidente argentino Javier Milei e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, ma anche il brasiliano Jair Bolsonaro.

Il capo di Stato cinese Xi Jinping ha fatto sapere che manderà una persona di fiducia, mentre l’ex first lady Michelle Obama, secondo le indiscrezioni, non dovrebbe presentarsi all’evento.

Da segnalare anche la presenza del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e del Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, oltre naturalmente a quella di Elon Musk. L’evento prevederà anche un’esibizione del musicista Christopher Macchio.

Cosa è l’Inauguration Day

L’Inauguration Day è la cerimonia ufficiale durante la quale il Presidente degli Stati Uniti presta giuramento e inizia formalmente il suo mandato.

Si svolge il 20 gennaio, salvo eccezioni, come stabilito dal 20° emendamento della Costituzione. La tradizione prevede che il Presidente giuri sulla Bibbia, spesso pronunciando le parole: “Preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti”.

L’evento si tiene a Washington D.C., sul fronte ovest del Campidoglio, e include un discorso inaugurale in cui il nuovo leader illustra le priorità del mandato.