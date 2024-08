Influencer Siu dimessa da ospedale a 3 mesi dalla ferita al petto: marito ancora indagato per tentato omicidio

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

L’influencer Suokaina El Basri, detta Siu, è stata dimessa dall’ospedale di Ponderano, in provincia di Biella, nel quale era ricoverata da maggio a causa di una ferita al petto. La giovane aveva passato gli ultimi tre mesi nella struttura ospedaliera per via delle conseguenze dell’emorragia interna che per poco non le aveva tolto la vita. Nel frattempo, il marito Jonathan Maldonato resta indagato per tentato omicidio.

La vicenda dell’influencer Siu

La ragazza – 30 anni – era stata ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Novara lo scorso 16 maggio.

Non è chiaro cosa fosse successo quel giorno. La spiegazione fornita dal coniuge, secondo cui la moglie sarebbe caduta e si sarebbe ferita in casa, non aveva convinto gli inquirenti.

Maldonato aveva chiamato i soccorsi subito dopo l’episodio, avvenuto all’interno della loro abitazione di Chiavazza, nel Biellese.

Agli operatori del 118, Suokaina aveva confermato la versione fornita dal marito, che in quel momento si trovava insieme a lei nell’ambulanza.

Siu dimessa dall’ospedale

La giovane, madre di due bambini, era stata trasportata al pronto soccorso con una ferita in pieno petto, causata probabilmente da un oggetto simile a una forbice o a un punteruolo, che le avrebbe reciso l’aorta mammaria. Qui era entrata in coma farmacologico.

Nel corso delle settimane successive, le sue condizioni sono migliorate. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le dimissioni della donna dall’ospedale risalirebbero ad alcuni giorni fa.

L’influencer sarebbe andata a stare dai parenti, vista l’impossibilità ad accedere alla casa di Chiavazza (luogo del ferimento), ancora sotto sequestro.

Le indagini sul marito Jonathan Maldonato

Il marito Jonathan Maldonato, operaio di 36 anni, resta indagato per tentato omicidio dalla Procura di Biella.

La giudice Francesca Tortora, dopo averlo interrogato per la convalida del fermo, aveva deciso di lasciarlo in libertà ma con la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e l’obbligo di firma.

Suokaina sarebbe stata sentita recentemente dal procuratore. Quanto riferito dalla donna, tuttavia, non avrebbe portato a una svolta nelle indagini.