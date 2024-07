Incidente sull'A16 tra Napoli e Canosa tra camion, morto un 46enne: autostrada chiusa tra Benevento e Avellino

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un grave incidente sull’autostrada A16 Napoli–Canosa ha causato la morte del conducente di un tir dopo lo scontro tra due camion. Lo scontro è avvenuto in direzione Napoli, all’altezza di Pietradefusi, centro che si trova in Campania fra Benevento e Avellino. I due mezzi pesanti si sono scontrati in galleria. Gravi le ripercussioni sul traffico, con il tratto autostradale che è stato chiuso per le operazioni di rito, e la formazione di una coda lunga almeno 5 km.

Incidente in A16: scontro fra due camion in galleria, un morto

L’incidente si è verificato alle 17,20 di lunedì 29 luglio sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, precisamente al km 63,600, nel comune di Pietradefusi.

Due autotreni si sono scontrati violentemente nella galleria Sant’Elena, e uno dei conducenti, un uomo di 46 anni, ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato nella cabina di guida.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente è avvenuto all’altezza di Pietradefusi, in Campania, lungo l’autostrada A16

L’altro autista, invece, ha riportato solo lievi ferite ed è stato assistito sul posto dal personale del 118, senza necessità di ricovero ospedaliero.

L’intervento delle autorità

La Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco di Avellino e i servizi di soccorso meccanico e sanitario sono intervenuti sul luogo del sinistro per gestire la situazione di emergenza.

La corsia dell’autostrada A16, in direzione Napoli, è stata chiusa al traffico dopo il grave incidente. Si sono generate inevitabilmente lunghe code, che si sono estese almeno fino a cinque chilometri in direzione Napoli, nel tratto tra Benevento e Avellino est.

I percorsi alternativi

Gli automobilisti in transito sull’A16 sono stati dirottati verso l’uscita di Benevento, mentre la Società Autostrade ha suggerito di utilizzare l’uscita di Grottaminarda per evitare il tratto bloccato. Sul posto è stato organizzato un servizio di distribuzione di acqua per chi è rimasto imbottigliato nel traffico.

Il Comune di Pietradefusi, con un post sulla propria pagina Facebook, ha informato la cittadinanza in merito all’incidente, suggerendo agli automobilisti il percorso alternativo attraverso Grottaminarda.

Allo stesso tempo, l’amministrazione comunale ha consigliato ai possibili “curiosi” di non raggiungere il luogo dell’impatto, per non rischiare di essere di intralcio per i soccorsi e le autorità.

È una giornata nera per gli incidenti in Campania: oltre a un episodio sulla Cilentana, in un tragico sinistro a Ottaviano, in provincia di Napoli, ha perso la vita Orazio Oriundo, un giovane di 19 anni. Il ragazzo, a bordo di uno scooter, ha perso il controllo del veicolo, finendo contro uno spartitraffico. L’impatto è stato fatale, e i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso.