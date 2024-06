Tir in fiamme sull'autostrada A16 tra Candela e Lacedonia: tratto chiuso e code di diversi chilometri

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Disagi sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un tir in fiamme ha causato la chiusura del tratto compreso tra Candela (Foggia) e Lacedonia (Avellino) in direzione Napoli. Si registrano al momento lunghe code in entrambe le direzioni. Non è noto se l’incidente abbia causato o meno feriti.

Il tir in fiamme sull’autostrada A16, chiuso il tratto tra Candela e Lacedonia

L’episodio è avvenuto poco dopo le 14 di oggi, giovedì 13 giugno. Lo riporta FoggiaToday.

L’incendio avrebbe avuto luogo al km 114 del tratto autostradale.

Fonte foto: Tuttocitta.it Il tir che ha preso fuoco si trovava sulla A16, nel tratto compreso tra Candela e Lacedonia

Il mezzo avrebbe preso fuoco probabilmente in seguito a un incidente, sollevando una grosse nube di fumo nero.

Lunghe code

Il traffico in strada è momentaneamente bloccato.

Si registrano 3 chilometri di coda in direzione Napoli.

2, invece, i chilometri di coda in direzione Canosa/Bari.

Il traffico in direzione opposta sarebbe causato dal fumo in carreggiata, proveniente dal mezzo incendiato.

I soccorsi

Sul luogo sono giunti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Presente anche il personale della direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.