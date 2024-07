Incidente in scooter a Ottaviano vicino Napoli, Orazio Oriundo morto sul colpo a 19 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora una tragedia sulle strade italiane. Un ragazzo di appena 19 anni è morto in un grave incidente avvenuto nella notte a Ottaviano, in provincia di Napoli. Il giovane avrebbe perso il controllo dello scooter, finendo contro uno spartitraffico.

Incidente a Ottaviano vicino Napoli

Il grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 luglio a Ottaviano, comune alle pendici del Vesuvio in provincia di Napoli.

Secondo quanto riporta Ansa, un ragazzo di 19 anni in sella ad uno scooter ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Cesare Ottaviano Augusto ed è andato a schiantarsi contro l’isola spartitraffico. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Ottaviano in provincia di Napoli

Orazio Oriundo morto a soli 19 anni

Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al giovane, morto sul colpo. Come riporta Repubblica, la vittima è un ragazzo del posto, Orazio Oriundo. Aveva solo 19 anni.

Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le due della notte, è probabile che il giovane stesse tornando a casa dopo una serata trascorsa fuori.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 19enne.

La dinamica, aperta una inchiesta

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che hanno effettuato i rilievi e svolto i primi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I militari hanno sequestrato lo scooter su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta.