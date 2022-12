Incidente a Spilimbergo, un'auto si schianta contro un tir e carambola più volte: gravissima una donna

Una donna di 49 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni a causa di un incidente stradale accaduto questa mattina a Spilimbergo in provincia di Pordenone. L’automobilista di sarebbe schiantata contro un Tir con la sua vettura che a seguito dell’impatto sarebbe carambolata più volte. Lo riporta Ansa.

L’incidente

Lo schianto è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra via Generale Caneva e via Valcellina, nella frazione Istrago del comune friulano di Spilimbergo. Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire le cause che hanno portato all’impatto tra il mezzo pesante e il veicolo con la 49enne alla guida.

Il personale sanitario è intervenuto sul posto in seguito alla segnalazione arrivata al Nue112: gli operatori della centrale operativa della Sores, la struttura operativa regionale emergenza sanitaria, hanno inviato immediatamente sul luogo dell’incidente un’ambulanza da Spilimbergo e l’elicottero di soccorso.

I soccorsi

Attivati contemporaneamente le forze dell’ordine per effettuare tutti gli accertamenti del caso e i Vigili del fuoco per liberare la donna dall’auto. Dopo l’estrazione dall’abitacolo i medici del 118 hanno trovato la 49enne in arresto cardiocircolatorio e hanno cercato di rianimarla sul posto.

Trasportata d’urgenza in ambulanza, con l’equipe dell’elisoccorso a bordo, è stata portata all’ospedale di Spilimbergo per una prima stabilizzazione. Da lì poi è stata trasferita in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso, dove si trova ricoverata in condizioni gravissime.

L’incidente di Modugno

L’incidente segue di poche ore un altro scontro stradale contro un mezzo pesante che nella notte ha provocato la morte di tre giovani, a Modugno in provincia di Bari. Nello schianto contro un pullman sono rimasti coinvolti i cinque giovani che erano nell’auto. Due sono ancora ricoverati.