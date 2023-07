Incidente mortale a Ravenna: centauro di 62 anni perde la vita nello schianto tra moto e Mercedes

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un tragico incidente stradale si è verificato a Ravenna nella serata di mercoledì 19 luglio. Con uno schianto terribile, una moto è andata in collisione con una vettura e ha provocato la morte di un uomo di 62 anni, che viaggiava in sella al mezzo a due ruote. I soccorsi non sono serviti: il centauro si è spento in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica dello scontro.

Lo scontro terribile

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30, su viale Europa a Ravenna. Il motociclista ravennate di 62 anni ha perso la vita nell’impatto tra la sua moto di grossa cilindrata e un’automobile di marca Mercedes.

Le autorità locali sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente, avvenuto in prossimità di un distributore di carburanti.

Fonte foto: Tuttocittà Viale Europa, dove si è verificato l’incidente, è un’arteria molto trafficata di Ravenna

In base a primi riscontri, la moto sembrerebbe aver invaso la corsia opposta, entrando in collisione con la Mercedes. Gli agenti stanno esaminando attentamente le circostanze dell’incidente e non escludono il coinvolgimento di un terzo veicolo.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i mezzi del 118, ma purtroppo l’uomo è deceduto in ospedale, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto.

La circolazione stradale ha subito notevoli rallentamenti a causa del tragico evento, con traffico intenso in tutta la zona del sinistro.

Un altro incidente a Ravenna